Una maniobra imprudente lo delató y desató una tensa persecución: qué llevaba dentro del Focus

Una violento e imprudente maniobra al volante desencadenó un operativo policial que terminó con la detención de un conductor y la incautación de una importante cantidad de estupefacientes. El hecho ocurrió en las calles de General Roca , cuando efectivos de la fuerza de seguridad provincial advirtieron la presencia de un vehículo que transitaba a altísima velocidad , ignorando por completo los reductores de velocidad de la zona.

El personal policial, al notar que el automóvil cruzaba los lomos de burro sin reducir la marcha , inició de inmediato un seguimiento controlado para detener su recorrido y evitar un posible accidente de tránsito. Ante la orden de detención, el conductor intentó evadir a los uniformados, dando inicio a una breve pero intensa persecución por distintos sectores de la ciudad.

Finalmente, los efectivos lograron acorralar y detener la marcha del rodado. Al momento de proceder con la identificación del individuo y la requisa correspondiente, las autoridades se encontraron con un elemento sospechoso en el interior del habitáculo .

Ante la presunción de que se trataba de sustancias ilícitas, se solicitó la intervención del personal especializado de la División Toxicomanía, quienes realizaron los test de campo de rigor. El resultado confirmó los sospechas: el conductor transportaba un envoltorio con 118 gramos de cocaína.

Quedó a disposición de la Justicia Federal

Como consecuencia del procedimiento, la sustancia estupefaciente fue secuestrada y el sujeto fue detenido de forma inmediata. Por la cantidad de droga hallada y la naturaleza del hecho, se diopedimento e intervención al Juzgado Federal de General Roca, que quedó a cargo de la causa por infracción a la Ley de Stupefacientes (Ley 23.737). El vehículo también fue incautado mientras se avanzaba con las pericias correspondientes.