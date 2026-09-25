Gran hermano: La tremenda confesión de Miguel Parra que emocionó al Chala y una grata sorpresa

El elogio del comunicador social al ídolo futbolero con un dato sorprendente: "Nunca más...". La reacción de los hinchas de Talleres de Córdoba.

Son de los hermanos más famosos de la región . Pablo Parra es el ídolo futbolero y Miguel Angel el popular comunicador social . En las últimas horas, este último sorprendió al legendario Chala con una confesión pública repleta de admiración y amor.

Lo hizo a través de las redes sociales, donde es uno de los máximos referentes a nivel informativo. Y luego la siguió vía LM Cipolletti .

En esta ocasión optó por X -ex Twitter- para compartir un video del colega Amadeo Alsogaray en la que se lo muestra a Pablo explicándole a los chicos del club Fernández Oro , donde trabaja, cómo ejecutar tiros libres.

“Mi hermano Pablo y sus prácticas con las formativas de Fernández Oro. Jugó en Cipolletti, Talleres de Córdoba, River, Aldosivi y el mismo club donde hoy enseña. Sigue siendo mi ídolo. Ir a verlo jugar los domingos, era algo muy lindo”, publicó junto a dichas imágenes y una foto del Chala con la camiseta de la T cordobesa en su época de jugador y otra junto al consagrado Matías Almeyda en el Millonario.

Mi hermano Pablo y sus prácticas con las formativas de Fernández Oro. Jugó en Cipolletti, Talleres de Cba, River, Aldosivi y el mismo club donde hoy enseña. Sigue siendo mi ídolo. Ir a verlo jugar los Domingos, era algo muy lindo. pic.twitter.com/DM3XIzXaxs — Miguel Parra (@PaMiguelangelpa) September 24, 2026

Si la sentida dedicatoria de su hermano debe haber emocionado al Chala, qué decir de los comentarios que recibió de los hinchas cordobeses.

“¡Qué jugador! Un crack, me trae recuerdos de cuando estaba en la T, los partidos en La Boutique, en esa época estabamos en el Nacional B, tremendo equipo teníamos”, señalo Germán desde su cuenta @soygermanLaT.

"Terrible crack. Lo recordamos muy bien en Talleres", indicó Iris. Y así tantos otros. También del Albinegro, del Trueno Verde, River y hasta del torneo amateur.

“Hace más de 15 años en el torneo STHIMPRA nos metió 2 de tiro libre. En el entretiempo se acerca a nuestro arquero y le explicó cómo debería haberse ubicado para intentar detener el golazo inminente. Tremendo crack”, compartió la anécdota Martín Herrera.

Qué le dijo Miguelo a LM sobre su tuit especial

“Desde que Pablo dejó de jugar no fui más a la cancha, lo extrañaba a él, dejé de ir al estadio. Solo miro fútbol por televisión. Yo lo admiro como jugador, como tipo, como hermano. Es mi ídolo Pablo”, reveló emocionado.

“Muchos hinchas de Talleres, además de los de Cipo, Oro y todo Río Negro opinaron en el twitter. Una alegría que lo recuerden así”, amplió, agradecido, Miguel.

Dos tipos queridos, dos verdaderas figuras. Dos cracks del fútbol, la comunicación y la vida. Gran hermano en la región.