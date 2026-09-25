El Hospital de Cipolletti lanzó una fuerte advertencia por una falsa campaña de donaciones

El Hospital cipoleño alertó por una falsa campaña que solicita dinero para comprar un respirador. Piden no transferir ni compartir la publicación.

El Hospital de Cipolletti emitió una alerta sobre una estafa que circula entre la comunidad.

El Hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti emitió una advertencia dirigida a toda la comunidad ante la circulación de una falsa campaña solidaria que solicita transferencias de dinero para la supuesta compra de un respirador destinado a una niña.

La publicación comenzó a difundirse bajo el nombre “Todos por Lola” y apela a la solidaridad de los vecinos para conseguir fondos. Sin embargo, desde la institución sanitaria fueron contundentes y aclararon que la solicitud es falsa .

Según explicó la Dirección del hospital cipoleño mediante un comunicado oficial, quienes impulsan la publicación utilizan la imagen de una niña y aseguran necesitar colaboración económica para adquirir equipamiento médico. “Se trata de una estafa” , remarcaron desde la institución.

Además de desmentir la campaña, las autoridades sanitarias pidieron expresamente a los vecinos que no realicen transferencias de dinero y tampoco compartan la publicación, con el objetivo de evitar que continúe extendiéndose y alcance a potenciales víctimas.

La falsa campaña utiliza el nombre del Hospital de Cipolletti

Uno de los puntos que encendió las alarmas fue que la persona detrás de la solicitud de dinero también habría involucrado al Hospital de Cipolletti para intentar respaldar la historia presentada ante quienes reciben o encuentran la publicación.

De acuerdo con la advertencia difundida por la institución, quien solicita las donaciones asegura contar con una historia clínica y diferentes estudios médicos correspondientes a la niña que habrían sido emitidos por el hospital Pedro Moguillansky.

Sin embargo, las autoridades negaron categóricamente esa versión. “Esa afirmación es falsa. El hospital no tiene vinculación con esta solicitud”, indicaron desde la Dirección al advertir sobre la utilización del nombre de la institución.

El comunicado también señala que la imagen de la niña utilizada en la publicación es falsa, otro de los elementos que llevó al establecimiento sanitario a alertar públicamente sobre la situación y solicitar especial precaución.

La advertencia busca evitar que vecinos de Cipolletti y de otras localidades que puedan encontrarse con la publicación entreguen dinero creyendo que participan de una campaña destinada a colaborar con un tratamiento o una necesidad médica real.

Piden no transferir dinero ni compartir la publicación

Ante la circulación del pedido identificado como “Todos por Lola”, el Hospital de Cipolletti difundió una recomendación concreta. “Pedimos a la comunidad que no realice transferencias ni comparta la publicación”, señalaron las autoridades sanitarias.

El pedido de no continuar difundiendo el contenido apunta también a limitar el alcance de la falsa solicitud. La campaña utiliza una supuesta necesidad sanitaria como argumento para obtener aportes económicos y menciona documentación médica que, según aclaró el hospital, no fue emitida por la institución.

Desde el establecimiento también solicitaron extremar las precauciones frente a futuras campañas solidarias que puedan aparecer en redes sociales o diferentes plataformas y que utilicen el nombre del Hospital de Cipolletti como respaldo para solicitar dinero.

En ese sentido, recomendaron comunicarse directamente con la institución antes de realizar cualquier aporte o ayudar a difundir una campaña que asegure tener algún tipo de vinculación con el centro de salud de la ciudad.

“Ante cualquier publicación que solicite donaciones e involucre al Hospital de Cipolletti, consultá con la institución antes de colaborar o difundirla”, expresaron desde la Dirección del establecimiento al cerrar la advertencia.