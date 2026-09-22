"Todos por Thiago": se lesionó en la cancha, le hallaron un tumor y su familia pide ayuda

La iniciativa llamada “Todos por Thiago”, tiene como propósito reunir el dinero necesario para que el joven pueda trasladarse al Hospital Austral.

"Todos por Thiago": la campaña por el rionegrino que necesita ser derivado al Hospital Austral por un tumor en el riñón.

Thiago tiene 17 años y juega en el Centro de Capacitación y Formación ( CECAP ) de General Roca . Allí, en un partido recibió un golpe que demandó estudios médicos para verificar su estado de salud y a través de ello, se descubrió que tiene un tumor que debe tratar con urgencia. Su familia organizó una colecta para cubrir traslados, estudios y estadía en Buenos Aires.

En diálogo con LM Cipolletti , su padre Maximiliano Calcumil, brindó detalles de lo sucedido y la crítica situación que atraviesan.

Maxi cuenta que Thiago juega al fútbol en el club CECAP y durante un partido recibió un golpe en las costillas -en la zona de la espalda- y, desde la institución, se le indicó la realización de una tomografía que fue concretada el miércoles pasado.

Al día siguiente, la Clínica Juan XXIII llamó a su mamá, Daniela y le confirmaron que además de la costilla fisurada, se había detectado un tumor de gran tamaño.

"La madre entró en shock, me llamó llorando", recordó Calcumil. Allí le repitieron la tomografía, le hicieron análisis de sangre, que dieron bien, y un estudio con contraste, que ubicó el tumor en el riñón izquierdo.

La zona no es compatible para operar

Frente a esta situación que los tomó totalmente por sorpresa, la familia comenta que el caso demandó que un especilista en uro-oncología evalúe la situación de Thiago. Aquí, les explciaron que: ''Por la ubicación y el tamaño del tumor, es demasiado riesgoso operarlo en Roca porque existía la posibilidad de tocar un vaso sanguíneo y provocar una hemorragia".

El paso siguiente, fue la punción. Allí Currumil relata que se descartó que fuera un tumor de Wilms pero cómo no se logró identificar el tipo, se tuvo que enviar la muestra a analizar con otra rigurosidad y especificidad. Esto demandaría entre 10 y 15 días.

La situación alarmó a una de las profesionales que atendió al joven porque " el tumor es muy grande y sigue creciendo". Acto seguido, se realizó una interconsulta en la capital rionegrina y allí se recomendó la derivación al Hospital Austral por su equipamiento y sus profesionales.

Una derivación y una colecta a contrarreloj

La familia vive momentos de tensión donde necesitan optimizar el tiempo y gestionar los recursos para poder resguardar la integridad física del menor que termina con una situación de emergencia a raíz de un golpe en un encuentro deportivo.

Aquí es donde la madre costeó en cuotas las tomografías y señalann que la cobertura social les cubre la internación y el hospedaje para Thiago y su mamá, pero no la comida.Una vez que el médico lo evalúe, se sabrá qué estudios y tratamientos necesita y qué deberá abonar de manera parcial y total.

Frente a este panorama, Maxi insiste en '' la fé y la solidaridad'' de sus compañeros de trabajo al realizar donaciones y el aporte de la empresa donde hoy trabaja a la hora de contribuir con la organización que demanda la situación que atraviesan como familia.

"Mi hijo del corazón"

Calcumil lleva más de nueve años en pareja con Daniela. Tienen un hijo en común de 4 años y él tiene otro hijo, Joaquín, de 10, de una relación anterior. A Thiago lo conoce desde chico. "Soy su papá del corazón, me duele este proceso como si fuera mi hijo", expresó.

Mirando hacia adelante, la familia espera que el especialista del Austral pueda operar y extirpar el tumor junto con el riñón. "Con un riñón se puede vivir", señaló, y agregó que confían en evitar una quimioterapia, que sería un proceso muy engorroso para el joven y para ellos. "Confío en la fé, en la gente, en las donaciones y en los médicos", dijo.

Cómo colaborar

Desde la organización de la colecta remarcaron que cualquier aporte será muy valioso. Quienes deseen ayudar pueden hacerlo mediante transferencia a la cuenta a nombre de Daniela Victoria Fuentealba: