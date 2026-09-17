Promesa del judo cipoleño y argentino necesita ayuda para viajar al Panamericano

Ante la falta de presupuesto, la mamá de Ciro Ulloa organiza un bingo solidario. La otra manera de ayudarlo a cumplir su gran sueño.

Merece una ayuda solidaria esta joyita del deporte local. Con una disciplina admirable que comenzó a los 10 años, Ciro Ulloa (13) se transformó en uno de los judocas destacados de Cipolletti . Su constancia y el aprendizaje diario junto a sus senseis lo llevan a entrenar tres horas por día, todos los días de la semana .

Sin embargo, a pesar de semejante entrega y de haber sido convocado para representar al país en el Campeonato Panamericano de México este mes de noviembre, hoy enfrenta su lucha más difícil fuera del tatami: conseguir los recursos económicos para poder viajar.

Para vestir los colores nacionales en Cancún y costear los pasajes y el alojamiento, el joven judoca "necesita recaudar 3.000 dólares" , como indicó su mamá Claudia Verónica Etura a LM Cipolletti . Al no contar con el financiamiento completo, su familia apela a la generosidad y sensibilidad de toda la comunidad para que el talento y el esfuerzo deportivo de Ciro no queden frenados por falta de presupuesto.

Un bingo solidario para concretar el sueño panamericano

Ante la urgencia de reunir los fondos, su progenitora organizó un bingo solidario de productos Essen para este domingo 20 de septiembre a las 14:30 hs. La cita solidaria tendrá lugar en las instalaciones de la Escuela 258, ubicada en la intersección de las calles Belgrano y Brown, en Cipolletti.

Quienes no puedan asistir al evento pero deseen colaborar para que este atleta cipolleño -que acumula títulos provinciales, podios nacionales en San Juan, Santiago del Estero y el Centro República, además de la representación en los Juegos Evita- pueda competir en México, pueden realizar aportes directos mediante el alias cirobingo. Cada ayuda, por pequeña que sea, acerca a Ciro a su sueño internacional con el judo.

"Agradecerle a través del diario todos los que ya empezaron a colaborar o lo que piensan dar una mano, porque todo suma y es para cumplir su sueño", dijo su mamá Claudia.

El alias para ayudar:

cirobingo