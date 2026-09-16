Condenaron al ladrón que atacó a mordiscos a menores en el Paseo Ferroviario: la leve pena que acordó

Sorprendió a los adolescentes, entre ellos una chica. Pero se resistieron y el sujeto empleó su dentadura como arma. Terminó confesando su culpa en un juicio abreviado.

Moraga reconoció que atacó a tres menores para robarles y que a mordió en un brazo a uno de ellos. Acordó una pena leve en la Justicia. La distorsión de la imágen corresponde a la Policía.

Un hombre que quiso robarle a tres adolescentes, entre ellos una chica, que se encontraban en el Paseo Ferroviario, uno de los parques públicos más concurridos de Cipolletti, fue condenado a prisión en suspenso tras confesar su culpa en un juicio abreviado. La pena no lo lleva tras las rejas, aunque deberá cumplir una serie de pautas de comportamiento para que no le revoquen el beneficio y quede preso.

El hecho ocurrió la tarde del 30 de noviembre del año pasado, y en ese momento tuvo mucha repercusión, porque los menores se resistieron al atraco y el ladrón, identificado como Rubén Carlos Martín Moraga de 36 años de edad, los atacó a mordiscos, lastimando a uno de ellos.

La acusación descripta por la fiscal Adjunta Julieta Della Cha indica que los jóvenes, de entre 15 y 16 años, se habían reunido a pocos metros de la calesita ubicada en inmediaciones de la esquina de las calles Fernández Oro y Sarmiento, donde apareció el sujeto que intentó robarle la bicicleta de uno de los chicos. Llevaba una varilla de aluminio de 30 centímetros, con la que los quiso amedrentar. Sin embargo, los menores se resistieron y le advirtieron que alertarían a la policía. La jovencita entonces tomó su teléfono para hacer el llamado, pero Moraga se abalanzó sobre ella para quitarle el aparato. Pero sus amigos intervinieron y se desató un forcejeo.

En esas circunstancias y con la intención de dañar físicamente a uno de los muchachos, el ladrón lo mordió en el brazo derecho. No obstante, las víctimas lograr reducir al ladrón y comunicarse con la policía, por lo que poco después arribó una patrulla de la Comisaría 4ta, cuyos efectivos lo detuvieron.

Moraga fue imputado por el delito de “robo en grado de tentativa y lesiones leves en concurso real”. La investigación recabó evidencias contundentes en su contra. Contaban con la declaración de los padres de los menores, de los policías que participaron en el procedimiento de detención, del Gabinete de Criminalística y un informe de una médica del hospital local que certificó la lesión de carácter leve que sufrió el chico.

En una audiencia realizada semanas atrás la fiscal Della Cha y la defensora Oficial Adjunta Patricia Fernández le comunicaron al juez Marcelo Gómez que habían consensuado cerrar la causa mediante un juicio abreviado, que requería la confesión de Moraga.

"Confesión lisa y llana"

El acuerdo establecía imponerle una pena de dos meses de prisión de ejecución condicional y el cumplimiento de pautas de conducta por el lapso de dos años. El acusado admitió su responsabilidad en el incidente delictivo, dado que aceptó los términos de la propuesta.

El juez Gómez aceptó el acuerdo presentado por las partes y dictó en fallo tal lo habían requerido. Sostuvo que la acusación quedó corroborada con la prueba acumulada por la Fiscalía, a lo que añadió “la confesión lisa y llana hecha ante su abogado”. También avaló la pena acordada, por resultar “acorde a la calificación legal por las explicaciones dadas por el acusador”.

La condena incluye el cumplimiento de pautas de conducta que Moraga deberá cumplir durante los próximos dos años: mantener la residencia declarada, no cometer nuevos delitos, abstenerse de consumir alcohol en exceso y drogas y someterse al control del IAPL -Instituto de Asistencia de Presos y Liberados-. Le aclararon que en caso de detectar incumplimientos le revocarán la condicionalidad de la pena y la tendrá que cumplir tras las rejas.