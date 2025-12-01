Ladrón atacó a mordiscos a tres jóvenes para robarles una bicicleta

Las víctimas, entre ellos una chica, estaban en el Paseo Ferroviario. El delincuente quiso robarles una bici, pero los muchachos lo enfrentaron.

El delincuente atacó a mordiscos a dos jóvenes cuando intentó robarles una bici en el Paseo Ferroviario.

Dos muchachos y una chica que se encontraban compartiendo la tarde en uno de los sectores de la plazoleta del Paseo Ferroviario , ubicada sobre la calle Fernández Oro de Cipolletti, fueron sorprendidos por un ladrón que intentó robarles una bicicleta.

El ataque se produjo el domingo alrededor de las 20:30. El delincuente quiso amedrentar a los jóvenes, pero los dos varones se resistieron y lo enfrentaron , mientras que la chica alertaba a la policía.

Pero en el altercado el sujeto de 36 años de edad los atacó a mordiscos , lesionando en un brazo a uno de ellos y en un dedo al otro.

Cipolletti-Paseo Ferroviario 4.JPG

Afortunadamente en ese momento llegó una patrulla de la Comisaría 4ta, cuyos efectivos lograron reducir rápidamente al delincuente, quien quedó preso, mientras que resguardaron y brindaron asistencia a las víctimas.

El hecho fue informado al Ministerio Público Fiscal y se tramitan las actuaciones judiciales de rigor. El autor fue demorado a la espera de la formulación de cargos, que se podría desarrollar en las próximas horas.

Drogas, armas y equipamiento policial secuestraron en Cipolletti

Policías de la Comisaría 45 de Cipolletti allanaron una vivienda del sector en busca de armas de fuego y otros elementos vinculados. El operativo se llevó a cabo durante la mañana del último viernes, en un domicilio del barrio Nuevo, un asentamiento aledaño al Anai Mapu.

Como resultado secuestraron clorhidrato de cocaína, marihuana, psicofármacos y dos balanzas de precisión, por lo que se le dio intervención a la Justicia Federal de General Roca.

Secuestro Barrio Nuevo

Pero además también encontraron equipamiento de la fuerza provincial. Entre ello un arma de fuego con mango de plástico, una tumbera y una réplica de pistola 9 mm marca Pietro Beretta.

Asimismo incautaron un chaleco antibalas con la inscripción “Policía de Río Negro” con sus placas y otro similar color negro, una “tonfa” (cachiporra) de uso policial, municiones y cartuchería varia, una sobaquera color negro. En tanto, también dieron con dos alicates de distintos tamaños, ocho celulares y una tablet.

Debido al hallazgo de los estupefacientes se inició una actuación judicial por Infracción ley 23.737, con intervención fiscalía Federal General Roca. Asimismo se avanzó en la causa en la Justicia provincial por el delito de origen.