Denunció al ex por violento, pero se arrepintió: "Cuando está fresco es buena persona"

La mujer lo acusó y luego se desdijo, aunque hasta el hombre admitió su culpa. La Justicia de Paz determinó que lo relatado por la víctima requería medidas de protección.

La vecina de Jacobacci denunció al ex por violento. Pero después se desdijo al aseverar que es agresivo cuando se emborracha.

Una mujer denunció a su ex novio por violencia de género . La presentación la realizó en la comisaría de Ingeniero Jacobacci , la localidad ubicad en la Línea Sur rionegrina. La chica declaró que mantuvieron una relación sentimenta l, de la que no nacieron hijos.

Pero al ser convocada al Juzgado de Paz pidió desestimar la acusación “en todos sus términos” , con el argumento de que lo sucedido “ fue solo una discusión”, según afirmó.

Aún más, expuso un argumento insólito: aseguró que el hombre, identificado como ARF, “cuando está fresco es una persona muy buena”, en alusión al comportamiento que asumiría cuando consume bebidas alcohólicas en exceso.

Sin embargo, y pese al rotundo cambio de opinión expresado por la víctima, al ser convocado para brindar su versión F reconoció los hechos denunciados.

En el análisis del caso, se determinó que había un expediente abierto el año pasado por una situación de violencia que se produjo en la pareja, en el que se resolvió que el hombre debía concurrir a una entrevista al CRAIA - Centros Rionegrinos de Abordaje Integral de las Adicciones) de Jacobacci.

No prosperó el arrepentimiento

El intento por quitarle culpas a F por parte de la mujer no prosperó en el Juzgado de Paz, donde se determinó que de acuerdo al testimonio que realizó en la presentación policial, “es necesario dictar medidas de protección para con la denunciante”.

La resolución establece en primer lugar que AF tiene prohibido acercarse al domicilio de la mujer y a su lugar de trabajo, estudio o esparcimiento a menos de 100 metros. Tampoco deber realizar actos de violencia de cualquier tipo, tanto en forma personal como a través de terceras personas. Se incluyen agresiones como golpear, insultar, amenazar, actos molestos, hostigamiento y acoso, entre otros, los que no deberá efectuar por ningún medio, entre ellos teléfono, mensajes de texto o redes sociales.

Además, el hombre tiene que requerir asistencia terapéutica en el servicio de salud mental del hospital local u otra institución similar para abordar problemáticas de violencia familiar”.

Mientras que la mujer tine que recurrir a la Oficina del Sistema de Abordaje Territorial -SAT- el organismo gubernamental que asiste a víctimas de violencia por razones de género.

Cómo sigue el caso

Las medidas impuestas al hombre son obligatorias y en caso de incumplimientos podría ser sancionado con multa, arresto o trabajo comunitario.

También les informaron que si se constata que la falta fue cometida con “clara intención de violar las prohibiciones o de omitir las obligaciones impuestas”, enviarán las actuaciones al Ministerio Público Fiscal con la acusación por el delito “desobediencia a la autoridad”.

En tanto, la resolución del caso fue notificada a la Oficina de Tramitación Integral del Fuero Familia “OTIF” y por sorteo a la Unidad Procesal de Familia, de la III Circunscripción Judicial de Bariloche. En esa instancia deberá continuar su ulterior tramitación. Les comunicaron que deberán requerir asistencia de abogados y presentarse por escrito en el expediente. En caso de no contar con los recursos económicos suficientes o abogado de confianza, podrá solicitar asesoramiento en forma gratuita en la Defensorías de Pobres y Ausentes, también de la ciudad cordillerana.