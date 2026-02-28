Despiden con dolor al Monito Rivas, el querido vecino que murió tras un partido de fútbol

"Gran jugador y persona", destacó el Chala Pablo Parra. El ambiente del fútbol, acongojado por la noticia. Rivas era también un popular comerciante.

"Una noticia muy triste. El Monito era un pibe bárbaro, gran jugador y buena persona . Muy querido por sus amigos y conocido", lamentó el legendario Pablo Chala Parra , al referirse a la muerte de Héctor Gabriel Mono Rivas , el vecino de 43 años que se descompensó en un partido disputado en el predio de La Amistad , en el marco del torneo Don Pedro .

"Muy amigo de mi hermano José, que lo dirigía en San Pablo de Cipolletti", agregó el ídolo de Cipolletti y del Trueno Verde. El ambiente del fútbol en general se encuentra acongojado por la triste noticia. Es que Rivas estaba muy vinculado al más popular de los deportes por su pasado como jugador en la Liga de la Confluencia, donde también defendió los colores del club San Martín.

Asimismo, Rivas era conocido por su actividad de comerciante y era propietario de una vidriería en el barrio Arévalo. En los últimos años participaba activamente en distintos certámenes amateurs, siendo una cara habitual en este tipo de competencias.

CIPOLLETTI HOSPITAL PEDRO MOGUILLANSKY (3) El Monito Rivas falleció este sábado en el Hospital, que se llenó de familiares y amigos. Antonio Spagnuolo

Los restos del Monito serán velados en la funeraria Don Bosco (Don Bosco 1587) "desde las 22 a las 10 del domingo, de corrido", indicaron desde esa casa velatoria a LMC. Por su grado de popularidad y las muestras de dolor que inundan las redes sociales, seguramente mucha gente irá a brindarle el último adiós.

Cómo fue la muerte de Rivas

El jefe de guardia del Hospital Dr. Pedro Moguillansky, quien sostuvo que el infortunado jugador "llegó con vida, entró en paro y se le hizo reanimación durante 25 minutos, pero no sobrevivió. Al momento que lo pasamos de la camilla en la que lo bajaron de la ambulancia a otra para evaluarlo, tuvo el paro cardíaco", explicó el médico Carlos Aleman.

Por su parte, Carlos Roja, presidente de La Amistad, que fue sede del partido, y de la Liga Confluencia, lamentó el fatal suceso, aclaró que "el muchacho se fue en ambulancia y consciente del club" y confirmó que la actividad prevista para el resto de la jornada quedaba "suspendida" a raíz del drama.

En la previa al campeonato Oficial, este sábado debían disputarse encuentros amistosos y otros correspondientes a la Copa Don Pedro. La víctima integraba el equipo Beduinos, que interviene en la categoría +40 del popular campeonato comercial.

Como se recordará, la semana pasada falleció otro jugador de 57 años en un encuentro de preparación para la Liga de Jubilados, en las instalaciones de Duronia.

Qué dijeron de la organización

Mientras preparaban la elaboración de un comunicado oficial, desde la organización indicaron a este portal: "Lo que más impotencia da es que teniendo todos los medios a disposición y a pesar de que en la ambulancia que lo trasladó enseguida iba consciente, igual este vecino pierde la vida. A medida de que nos fuimos enterando de la noticia, resolvimos dar por concluida la jornada".

"¿Si pensamos reforzar controles médicos para el campeonato que se viene? En nuestra página está todo lo referido a los chequeos y controles, ya hicimos lo que correspondía, pero pasa también por una cuestión de hábitos, hay que reflexionar sobre eso. El deporte es salud, pero hay que complementarlo con una vida saludable. Venimos promocionando gratuitamente los entrenamientos, la actividad física, pero no es momento para hablar de eso. Estamos devastados", agregaron con evidente angustia.