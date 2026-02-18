La Amistad, la derrota en la final y el arbitraje: "Era muy difícil no hacer una locura"

En club cipoleño se vio perjudicado por la tarea de los jueces contra FADEP de Mendoza, en la final del Regional Amateur.

Con otro arbitraje muy dudoso, La Amistad sufrió en una de las cuatro finales por el ascenso al Torneo Federal A. El equipo cipoleño no pudo contra FADEP , que se benefició por los fallos determinantes del juez Diego Novelli y sus asistentes en una tarde cargada de tensión y controversia.

La secuencia fue tan repetitiva como dolorosa. Con el resultado 1-0 abajo, La Amistad lo empató con mucho carácter. Poco después llegó el primer penal para FADEP, convertido para el 2-1, que además derivó en la expulsión de Lucas Mellado.

El conjunto cipoleño volvió a igualar con orgullo y empuje, pero otra sanción polémica sobre el final volvió a poner en ventaja al equipo mendocino, que terminó sellando el ascenso. “Era muy difícil no hacer una locura”, dijo el DT Alfredo Tizza a LMCipolletti.

El entrenador habló con el dolor de lo sucedido. No esquivó la polémica y dejó frases fuertes.

“Sí, triste, la imagen es esa. Nos vinimos muy tristes porque creo que habíamos hecho todas las cosas que estaban a nuestro alcance y el equipo jugó todo el torneo, jugó muy bien la final y no merecimos que nos fuera así. Todo el mundo lo vio y no se puede hacer nada”, expresó.

El DT fue más allá y apuntó a un contexto que, según su visión, ya estaba marcado antes de que se inicie el duelo. “Nosotros entramos al partido sabiendo que las cosas iban a ser así, porque cuando llegamos a la cancha ya se decía. Incluso regaron la mitad nuestra en el primer tiempo y la otra mitad en el segundo tiempo, o sea, estaba todo armado para que ascendiera FADEP”, sostuvo.

Seguro de sus palabras, el DT repasó los tramos del partido: “Toda la ciudad (Cipolletti) estaba expectante, pero todo el mundo vio que cuando estábamos 1-0 lo empatamos, nos cobraron un penal para ponerlos arriba porque tenían que ganarlo y lo volvemos a empatar, entonces nos tienen que cobrar otro penal para que lo perdamos”.

Tizza también reveló situaciones vividas dentro del campo con cosas que están lejos de las cámaras y los micrófonos. "El árbitro le decía un montón de cosas a los jugadores. Fue muy difícil no sacarse, no irse de partido y no hacer una locura, porque la verdad era para hacer una locura”, afirmó.

Sin embargo, el plantel eligió otro camino, más allá de la injusticia. “Lo habíamos hablado. Si terminábamos con expulsados, capaz nos dan un año o dos años y se termina perdiendo la carrera de un jugador o de un técnico y no lográs nada. La semana que viene nadie va a hablar de nada, ya queda en el pasado. Fue muy difícil, pero lo sobrellevamos bastante bien”, contó.

El capitán dijo que se va

La derrota tuvo un condimento especial. Kevin Guajardo, capitán y referente del equipo, dijo que fue su último partido con la camiseta celeste.

La posibilidad de despedirse con un ascenso era una motivación extra y lo que buscó desde que llegó a la institución. “A todos nos dolió mucho por Kevin, también por Juan (Celaya). Desde que yo llegué sabía las ganas que él tenía de lograrlo y todos nos pusimos en campaña para darle una mano para lograr algo que él quería, porque se lo merecía. Entrenó como no había entrenado nunca, estuvo siempre positivo para el grupo. Nos ha dolido mucho por él”, sostuvo Tizza.

El entrenador no dudó en respaldarlo y en buscar convencerlo para que continúe. “Tenemos que recuperarlo. Es un jugador que tiene mucho para dar todavía y que al nivel que está puede jugar tranquilamente en cualquier lado”, dijo.

Una ciudad que acompañó

Más allá del resultado, Tizza destacó el crecimiento institucional y el vínculo con la gente. “Creo que este año La Amistad, más allá de ser campeón de la Patagonia y jugar esta final, logró captar cada vez más cantidad de hinchas. Hubo partidos con mucha gente, la semifinal, la final. En nuestra cancha siempre había mucha gente. El balance es muy positivo desde todos los aspectos”, reconoció.

El entrenador reveló, además, el impacto emocional de la derrota. “Tengo más de 400 mensajes y no he contestado un montón porque no he podido. Los chicos tampoco. No lo esperábamos. Creo que este año La Amistad, más allá de haber logrado ser el campeón de la Patagonia y jugar esta final, logró también ir captando cada vez mas cantidad de gente hincha de La Amistad", concluyó.

Por estas horas, la institución cipoleña espera la decisión del Consejo Federal, ya que existe la posibilidad de que haya uno o tres ascensos más al Federal A.