Quiénes serán los sponsors en la nueva camiseta de Cipo por el centenario del club

La institución presentará nueva indumentaria esta semana y la estrenará en el partido contra Atenas de Río Cuarto.

El año de su centenario es especial para Cipo y por eso el 2026 tiene varias movidas importantes para celebrar la historia y el presente de la institución. En ese sentido, la indumentaria con la que el equipo disputa el Federal A será renovada y presentada el próximo viernes.

A través de la invitación a los medios, el club ya difundió cómo estarán ubicados los sponsors que acompañan al albinegro en la aventura que implica disputar la tercera categoría del fútbol argentino. Tanto desde el ámbito privado como desde lo público, el Capataz tiene un fuerte apoyo de la comunidad para afrontar el desafío.

En el comienzo de la vigente temporada, durante los primeros ocho partidos disputados, los modelos de camisetas utilizados no tuvieron logos más que el de la marca de la indumentaria. Se trata de la titular clásica negra y blanca a bastones y la alternativa donde el blanco es preponderante.

A partir del próximo domingo, cuando Cipo reciba a Atenas de Río Cuarto, eso cambiará.

ON - Futbol Cipolletti vs Fadep (9) Omar Novoa

En el pecho estará el Banco Patagonia, mientras que en la espalda se ubicarán a la empresa TSB, el Gobierno de Río Negro y Municipalidad de Cipolletti.

En la zona de hombros y mangas se verán los símbolos de Davitel, BMK y MyM. Por su parte, el short tendrá los sponsors Casinos del Río, Laboratorios IDAC y Gobierno de Río Negro.

La presentación de la indumentaria se realizará con la consigna “La Armadura 2026”, en el año del centenario del club fundado en 1926.

La presentación de la nueva indumentaria se realizará este viernes 22 de mayo, a las 19, en el Bar 1946, en la sede Central Club Cipolletti.

El evento estará encabezado por los dirigentes y contará en el acompañamiento de representantes de los sponsors, autoridades provinciales y municipales, socios e hinchas.

ON - Futbol Cipolletti vs Costa Brava (6) Omar Novoa

Así se juega la fecha del Federal A

Finalizada la primera vuelta de la etapa clasificatoria, el torneo de la tercera categoría entra en momentos que marcarán el resto del año. En un par de semanas se sabrá para qué está cada equipo de cara a la zona campeonato y la Reválida.

En ese contexto, Cipo estuvo puntero, pero ahora quedó en el quinto lugar, después de tener fecha libre en la zona 3.

El próximo fin de semana descansará Deportivo Rincón y la fecha 10 tendrá dos partidos el sábado y dos el domingo.

El albinegro será local del puntero Atenas de Río Cuarto, el domingo a las 15:30, con arbitraje del bahiense Fernando Marcos. En el inicio del campeonato, el conjunto cordobés se impuso con autoridad por 3 a 1, pero esta vez el escenario será La Visera.

El mismo domingo, pero desde las 11:30, Mauricio Martín pitará el inicio del choque entre FADEP de Mendoza y Costa Brava de General Pico.

Antes, el sábado, Argentino de Monte Maíz recibirá a Huracán Las Heras de Mendoza, desde las 15:30, con arbitraje de Maximiliano Manduca. En simultáneo, se verán las caras Juventud Unida Universitario y San Martín de Mendoza en San Luis. El juez principal será el siempre polémico Pablo Núñez.