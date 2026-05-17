Liga Confluencia: grave enfrentamiento entre barras en el clásico roquense

En la previa al duelo de este domingo, simpatizantes de Deportivo Roca y Argentinos del Norte se metieron al campo de juego y provocaron incidentes.

Simpatizantes de los dos clubes quedaron enfrentados cuerpo a cuerpo y llegaron a tirarse algunos golpes en el campo de juego.

Otra tarde triste para el fútbol regional se vivió en la previa del clásico roquense, por una nueva fecha de la Liga Confluencia . Deportivo Roca recibía a Argentinos del Norte en el estadio Luis Maiolino , pero el comienzo estuvo demorado una hora por graves hechos de violencia ocurridos en la previa.

Como es costumbre, la parcialidad visitante ingresó por la calle Belgrano y se situó detrás del banco de Argentinos. Hinchas del Norte rompieron el alambrado y se metieron al campo de juego.

Del otro lado, los locales también accedieron a la cancha y entonces casi se da una batalla campal en el medio del sintético del Maiolino.

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Los pocos efectivos policiales que estaban dentro del estadio intentaron controlar la situación, pero no pudieron.

Como si fuera una batalla de la Edad Media, simpatizantes de los dos clubes quedaron enfrentados cuerpo a cuerpo y llegaron a tirarse algunos golpes, sin generarse heridos de gravedad.

La situación se calmó después de que ingresaran más integrantes de las fuerzas de seguridad y empujaran a las corridas a la parcialidad visitante.

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El derbi de la ciudad de la Manzana es el partido más convocante para la localidad y este tipo de incidentes se repiten casi todos los años, ya sea dentro o fuera de los estadios de los dos clubes.

En el fútbol, Deportivo Roca fue superior

Con goles del histórico Diego Guevara y Benjamín Morales, ambos en el segundo tiempo, Deportivo Roca se impuso 2 a 0 y se quedó con el clásico ante Argentinos del Norte.

En el otro clásico de la fecha 10, Atlético Regina goleó 4 a 1 a Círculo Italiano y sigue como único líder del Apertura en la zona Campeonato de la Liga.

El Albo suma 21 puntos contra 19 del Depo. Después viene CIMAC (18), La Amistad (17), Cipo (16) y el Norte quedó con (15).