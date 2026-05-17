Un municipio del Alto Valle creó una bolsa de trabajo para desocupados mayores de 45 años

Es una iniciativa aprobada por el Concejo Deliberante. Se fundamenta en la crisis nacional y el cierre de puestos laborales que afecta a vecinos de la localidad.

Ante el aumento de la desocupación entre personas mayores de 45 años, el municipio de Cordero habilitó un registro para reinsertarlos en el mercado laboral.

Las personas desocupadas mayores de 45 años que residan en la localidad rionegrina de Contralmirante Cordero podrán inscribirse en una bolsa de trabajo creada para paliar la falta de empleo que se padece en todo el país.

La iniciativa fue aprobada mediante una ordenanza sancionada en forma unanime por el Concejo Deliberante a fines de marzo último, y publicada recientemente en el Boletín Oficial provincial.

Según se destaca entre los fundamentos de la norma legal, “la crisis económica que impera en nuestro país y que en los primeros meses de este año se ha profundizado , ha ocasionado el cierre de empresas Pymes y comercios con el consecuente impacto sobre el empleo local”.

Contralmirante Cordero.jpg El conflicto por una herencia familiar se destacó en Contralmirante Cordero. Foto gentileza internet

Tal escenario, agrega la propuesta, “afecta directamente a vecinos de nuestra localidad que se encuentran desocupados”, por lo que se busca “facilitar la reinserción laboral de hombres y mujeres mayores de 45 años de edad, a través de la implementación de una bolsa de trabajo”.

Condiciones para anotarse al registro

Para acceder al Registro Especial de Empleo, como formalmente se denomina a la figura, los interesados deberán acreditar que se encuentran desempleados y certificar “fehacientemente” que poseen residencia en el ejido por un período no menor a dos años “anteriores al momento de la inscripción en el registro respectivo”.

También tienen que atestiguar que no perciben jubilación o pensión, como tampoco ayuda económica de otros programas laborales o capacitación tanto del Estado Nacional, como Provincial o Municipal.

En tanto que se determinó que la autoridad de aplicación de la ordenanza será la Secretaría de Desarrollo Humano, Cultura y Deporte de la Municipalidad de Contralmirante Cordero, desde donde se dispondrá de la apertura del registro aprobado por el cuerpo de concejales.

Río Negro con menor tasa de desempleo

Un informe elaborado por el Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos) reveló que Río Negro se ubicó como una de las provincias con menor desempleo del país, con una tasa del 1,3%, según datos correspondientes al cuarto trimestre de 2025. El índice ubica a la provincia en el segundo lugar a nivel nacional, muy por debajo del promedio del 7,5%.

El resultado de la estadística, difundida en marzo último, fue ponderado por el gobernador Alberto Weretilneck.

“Tenemos un rumbo definido, que da confianza para invertir y crecer”, destacó el mandatario, quien resaltó que el resultado obedece a la implementación de políticas que permiten “Reglas claras, previsibilidad económica, estabilidad política y un rumbo definido que da confianza para invertir y crecer”.

vacamuerta La cobertura de perfiles laborales se realiza de manera articulada con la Bolsa de Empleo provincial (SER) y el gremio de la construcción UOCRA.

“Acá no se cambian las reglas a mitad de camino”, enfatizó Weretilneck al respecto.

Puntualizó que la provincia “cuenta con herramientas y leyes que priorizan el empleo rionegrino, promoviendo que el crecimiento económico se traduzca en más oportunidades para los trabajadores locales y que cada inversión tenga un impacto directo en las familias de la provincia”.

Las cinco jurisdicciones con menor desocupación son Santiago del Estero (0,6%), Río Negro (1,3%), San Luis (1,5%), Jujuy (2,2%) y Neuquén (2,3%), lo que confirma el buen desempeño de la región patagónica y del norte argentino frente a los principales centros urbanos, donde los niveles de desempleo son considerablemente más altos.