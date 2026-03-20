Río Negro, entre las provincias con menor tasa de desempleo del país

El gobernador Alberto Weretilneck aseguró que se debe al desarrollo de proyectos como el VMOS. La provincia es una de las pocas en las que creció el empleo privado.

Río Negro tiene baja desocupación y muestra generación de puestos de empleo en el sector privado.

Río Negro se consolida como una de las provincias con menor desempleo del país , con una tasa del 1,3%, según datos del Indec correspondientes al cuarto trimestre de 2025. El dato ubica a la provincia en el segundo lugar a nivel nacional, muy por debajo del promedio del 7,5%.

“Tenemos un rumbo definido, que da confianza para invertir y crecer ”, destacó el gobernador Alberto Weretilneck sobre los índices de desempleo en la provincia.

Este resultado refleja una dinámica sostenida, con crecimiento en sectores productivos , energéticos y de servicios , pero también pone en valor el talento de los rionegrinos y rionegrinas, se destacó desde el Ejecutivo de Río Negro.

“Hoy Río Negro registra una desocupación del 1,3%, la segunda más baja de la Argentina. Además, el empleo privado creció un 0,7%, ubicándonos entre las únicas provincias que hoy están generando trabajo”, afirmó Weretilneck tras conocer el informe del Indec.

Porqué crece el empleo en Río Negro

El mandatario rionegrino remarcó que estos resultados responden a un modelo sostenido en el tiempo: “Reglas claras, previsibilidad económica, estabilidad política y un rumbo definido que da confianza para invertir y crecer. Acá no se cambian las reglas a mitad de camino”.

En esa línea, la provincia cuenta con herramientas y leyes que priorizan el empleo rionegrino, promoviendo que el crecimiento económico se traduzca en más oportunidades para los trabajadores locales y que cada inversión tenga un impacto directo en las familias de la provincia.

vmos rio negro RíoNegro tiene baja desocupación y muestra generación de puestos de empleo en el sector privado.

La ley de 80% de empleo y compras en Río Negro funcionan como una garantía de la generación de puestos de trabajo genuinos derivados de cada nueva inversión.

Los datos de empleo en el país

“Sabemos que falta. No vamos a parar hasta que la desocupación sea cero en Río Negro”, sostuvo. Y destacó el rol estratégico de la región: “Junto a la provincia hermana de Neuquén, la Norpatagonia se consolida como el lugar donde empieza a construirse la nueva Argentina. Este es el rumbo, tenemos con qué”.

El informe del Indec muestra un escenario nacional complejo, con una desocupación del 7,5% y más de 1.600.000 de personas sin trabajo. En ese contexto, Río Negro se posiciona entre las provincias con mejores indicadores del país.

Las cinco jurisdicciones con menor desocupación son Santiago del Estero (0,6%), Río Negro (1,3%), San Luis (1,5%), Jujuy (2,2%) y Neuquén (2,3%), lo que confirma el buen desempeño de la región patagónica y del norte argentino frente a los principales centros urbanos, donde los niveles de desempleo son considerablemente más altos.