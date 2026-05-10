Impactante operativo: llevaban 850 kilos de carne de guanaco en una camioneta y fueron interceptados

Ocurrió en Ruta 3, cerca de Las Grutas. Secuestraron carne, armas y el vehículo. Interviene Fiscalía.

El vehículo fue interceptado en la Ruta Nacional 3, en el acceso sur a Las Grutas. Foto: Gentileza.

Un operativo de rutina terminó con un hallazgo impactante en la costa rionegrina. Personal de la Brigada Rural de San Antonio Oeste interceptó una camioneta en la Ruta Nacional 3 , en el acceso sur a Las Grutas , y descubrió una carga ilegal de gran magnitud.

En la caja del rodado, una Toyota Hilux , transportaban bolsas con carne de guanaco ya faenada .

Tras la intervención de Fauna Silvestre , se confirmó el secuestro de cerca de 850 kilos de carne , en lo que representa uno de los procedimientos más importantes de este tipo en la zona.

Además, las autoridades incautaron la camioneta utilizada para el traslado.

Armas y elementos secuestrados

Durante la requisa, también encontraron municiones calibre 22, un cargador, un cuchillo y un equipo de comunicación, elementos que refuerzan la hipótesis de caza ilegal organizada.

El caso derivó en actuaciones por infracción a leyes provinciales vinculadas a la fauna, además de una causa judicial por violación a la normativa nacional.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía Descentralizada de San Antonio Oeste, que avanzará con las medidas correspondientes.

Encontraron abandonada en una localidad rionegrina una costosa camioneta robada en Neuquén

Policías que integran la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) de Allen secuestraron una camioneta Volkswagen Amarok que registraba un pedido de secuestro vigente solicitado por la Policía de la vecina Neuquén.

El procedimiento se concretó durante la noche del último sábado, luego de que efectivos policiales que se movilizan en motos y realizaban patrullajes preventivos por distintos sectores de la ciudad, tomaron conocimiento sobre la presencia de un vehículo abandonado sobre calle 4, casi acceso Biló, en el área rural del sector sur.

En una “rápida intervención”, los efectivos concretaron el operativo de identificación del rodado y el resto de las verificaciones correspondientes, informaron fuentes de la fuerza.

Al chequear los datos obtenidos, los uniformados constataron que el dominio colocado no coincidía con la camioneta. Posteriormente, mediante la consulta del grabado de cristales, se estableció que el vehículo mantenía un pedido de secuestro activo desde el 1 de mayo, requerido por la Comisaría 41°, ubicada en la zona oeste de la capital neuquina.

Tras las pericias realizadas, el rodado fue secuestrado y trasladado a la Comisaría 6°, donde quedó a disposición de la Justicia.