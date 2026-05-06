Cipo Limpia llega a un nuevo barrio: qué podés sacar gratis y cuándo pasa por tu cuadra

El operativo municipal estará el 15 y 16 de mayo en otro sector de Cipolletti. Retiran objetos grandes y apuntan a reducir microbasurales.

El operativo se llevará a cabo el 15 y 16 de mayo. Foto: Gentileza.

El programa Cipo Limpia desembarca en el barrio Michi Michi con un operativo especial para retirar residuos voluminosos que suelen acumularse en patios y viviendas.

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Servicios Públicos, busca facilitar a los vecinos la disposición de objetos grandes que no pueden ser retirados por el servicio habitual .

El cronograma ya está confirmado:

Viernes 15 de mayo: de 8 a 13

Sábado 16 de mayo: de 8 a 12

Desde el Municipio adelantaron que los recorridos continuarán durante todo el año en distintos barrios de la ciudad.

Qué se puede sacar y qué no

Durante el operativo se podrán dejar en la vereda:

Electrodomésticos grandes (termotanques, cocinas, calefactores)

Muebles

Ramas

Escombros

Hierros y chapas

Pero dejaron en claro que no se retirarán residuos domiciliarios, aparatos electrónicos, hojas secas, cartón ni papel.

Claves para que funcione el operativo

Para garantizar una recolección eficiente, se pide a los vecinos:

Dejar los residuos sobre la vereda

No obstruir el paso de peatones

Sacarlos en los días y horarios indicados

Un plan para erradicar microbasurales

El objetivo central de Cipo Limpia es reducir los microbasurales y fomentar el cuidado del ambiente.

Con estas acciones, el Municipio busca mantener los espacios públicos más limpios, ordenados y seguros para toda la comunidad.

Dónde estuvo el mes pasado

En abril, el “Cipo Limpia ” se puso en marcha con un nuevo recorrido en la ciudad, esta vez alcanzó a un amplio sector delimitado por las calles Arenales, Mengelle, La Esmeralda y Reconquista.

Durante tres jornadas consecutivas, el municipio ofreció un servicio gratuito pensado para que los vecinos puedan deshacerse de residuos voluminosos que suelen acumularse en patios y viviendas.

En ese caso, el operativo se desarrolló en los barrios Almirante Brown A y B desde el jueves 16 hasta el sábado 18 de abril.