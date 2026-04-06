Cipo Limpia desembarca en más barrios: todo lo que podés sacar y lo que está prohibido

El operativo gratuito llega a nuevos sectores con días y horarios definidos. Qué residuos podés dejar en la vereda y cuáles están prohibidos.

El operativo se desarrollará en tres jornadas consecutivas a partir de la próxima semana.

El Programa Municipal de recolección de residuos voluminosos sigue avanzando en la ciudad y ahora desembarca en nuevos barrios . Durante abril , el operativo alcanzará a Almirante Brown A y B , con un cronograma que ya tiene fechas confirmadas .

El cuadrante estará delimitado por las calles Arenales, Mengelle, La Esmeralda y Reconquista, donde el servicio pasará casa por casa para retirar objetos de gran tamaño .

El operativo se desarrollará en tres jornadas consecutivas , con horarios diferenciados:

Jueves 16: de 8 a 14

Viernes 17: de 8 a 17

Sábado 18: de 8 a 11

Desde el Municipio remarcaron la importancia de respetar estos días para garantizar una recolección ordenada y efectiva.

Qué podés sacar a la vereda

El servicio es gratuito y está pensado para que los vecinos puedan deshacerse de residuos grandes que suelen acumularse en patios o viviendas.

Se podrán retirar:

Electrodomésticos grandes (termotanques, cocinas, calefactores)

Muebles

Ramas

Escombros

Hierros y chapas

Lo que está prohibido

Para evitar inconvenientes, hay una lista clara de residuos que no serán retirados:

Residuos domiciliarios

Aparatos electrónicos

Hojas secas

Cartón y papel

Una condición clave para la recolección

Desde la Secretaría de Servicios Públicos recordaron que los residuos deben dejarse sobre la vereda, sin obstruir el paso de peatones, para facilitar el trabajo del personal.

Un impacto que ya se nota

El primer operativo, realizado en marzo en el barrio San Pablo, permitió recolectar más de 350 metros cúbicos de basura de gran tamaño.

Con el programa “Cipo Limpia”, el Municipio busca reducir los microbasurales y mejorar el entorno urbano, promoviendo espacios más limpios, seguros y saludables para todos.