Fueron a cargar combustible y terminaron detenidos: uno portaba una pistola

Se disponían a cargar nafta cuando la policía, que se encontraba de adicional, los interceptó. Uno terminó con una pistola 9mm al descubierto entre su ropa.

Personal policial que cumplía funciones como adicional, demoró a un sujeto que portaba un arma de fuego entre sus pertenencias.

Pasadas las 4 de la madrugada, efectivos policiales que cumplían funciones en un Servicio Adicional en Cinco Saltos observaron a dos hombres que se movilizaban a bordo de una motocicleta de alta cilindrada. La actitud de ambos generó sospechas de inmediato, por lo que el personal decidió intervenir cuando los sujetos se disponían a cargar combustible en una estación de servicio de la ciudad.

El procedimiento comenzó de manera rutinaria: los agentes solicitaron la documentación del rodado y la identificación de los ocupantes. Sin embargo, la respuesta de los sujetos fue todo menos colaborativa.

Lejos de acatar la solicitud, ambos individuos se negaron rotundamente a exhibi r cualquier tipo de documentación . En un intento por eludir a las autoridades, trataron de encender la motocicleta para darse a la fuga. Ante esta actitud, el personal policial procedió a su aprehensión de inmediato.

Fue durante el forcejeo que se produjo el hallazgo más grave de la noche. Entre las prendas de vestir de uno de los aprehendidos cayó un arma de fuego tipo pistola, calibre 9 milímetros, de color negra. La presencia del arma encendió todas las alarmas y determinó el curso del procedimiento.

Pistola estacion de servicio cinco saltos El episodio ocurrió en la madrugada sobre una estación de servicios de Cinco Saltos.

El arma que lo complicó todo

El hallazgo de la pistola 9mm fue el punto de inflexión del operativo. El arma, oculta entre la ropa del sujeto, evidenció que la intención de huir no era casual. Portar un arma de fuego en la vía pública, más aún al intentar evadir un control policial, representa una situación de alto riesgo para la seguridad de los vecinos.

Gracias a la rápida reacción de los efectivos y a su presencia en el lugar, se logró neutralizar una situación que podría haber tenido consecuencias mucho más graves. Ambos fueron trasladados a la Unidad Policial 7ma para continuar con las actuaciones correspondientes.

moto secuestrada cinco saltos La moto resultó secuestrada por carecer de papeles con documentación y poseer caño de escape adulterado.

La moto, sin papeles y con escape libre

La motocicleta de alta cilindrada también sumó problemas para los aprehendidos. El vehículo fue secuestrado por personal de Tránsito Municipal al constatarse que no contaba con la documentación obligatoria: carecía de licencia de conducir, tarjeta verde y seguro vigente. A esto se sumó que el rodado poseía caño de escape libre, una infracción que agrava aún más la situación reglamentaria del vehículo.

Una vez concretadas las aprehensiones y el secuestro del rodado, se dio inmediata intervención a la Fiscalía de turno, que tomó conocimiento del caso y definirá los pasos judiciales a seguir contra los involucrados.