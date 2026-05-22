Tránsito: colapso total en la Ruta 151 en el inicio del finde largo

El comienzo del fin de semana largo, las obras en la Ruta 151 y la acumulación de autos que retornan a Cipolletti por el Tercer Puente, provocó un embotellamiento extremo.

Un importante caos vehicular se registró este viernes a partir de las 16 horas cuando la acumulación de vehículos provocó el colapso de la rotonda que une la Ruta 22, la Ruta 151 y el ingreso a Cipolletti . El comienzo del fin de semana largo, la finalización de la semana laboral y el movimiento cotidiano de vehículos entre Cipolletti y Neuquén, provocó la saturación total del tránsito.

Las demoras iniciaron en la zona del Tercer Puente , cuando los automóviles provenientes de Neuquén capital comenzaron a acumularse en la Ruta 151, debido a las obras que se desarrollan en la calzada. La Municipalidad de Cipolletti lleva adelante un operativo especial de reparación sobre el sector más deteriorado de la calzada: el tramo por debajo del Puente Ferroviario.

La intervención municipal comenzó este viernes con tareas de fresado sobre la carpeta asfáltica, para recomponer la superficie con una nueva capa de asfalto. Por esta razón, agentes de tránsito municipales se encuentran en el lugar para organizar el tránsito y alternar el paso de vehículos entre las dos direcciones.

La cantidad de vehículos provenientes de la calle Pacheco y los conductores que derivan de la rotonda de la Ruta 22 con dirección hacia Cinco Saltos, provocó el colapso total sobre la Ruta 151. Debido a las obras municipales, solo una calzada permaneció habilitada para el tránsito, por ese motivo, los agentes de tránsito habilitan el paso de manera alternada en ambos sentidos, una situación que genera extensas demoras y complica la circulación en la rotonda de la Ruta 22.

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