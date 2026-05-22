Vecinos de Las Perlas juntan firmas para exigir obras de agua potable

A través de un petitorio digital, vecinos de Las Perlas iniciaron una campaña de recolección de firmas para exigir que se concreten obras de agua potable.

En Las Perlas, el actual servicio de agua es sumamente precario y no se potabiliza lo que se distribuye a los hogares. Por eso, los vecinos perlenses siguen adelante con su campaña por obras de agua potable, ahora a través de un petitorio digital.

Los vecinos de Las Perlas no ceden en su empeño por contar con un servicio de agua potable que abastezca a toda la comunidad y, al efecto, han lanzado un petitorio digital para respaldar con firmas su histórico planteo. En la actualidad, el servicio disponible es extremadamente precario, el agua se distribuye sin tratar y presenta niveles riesgosos de contaminación.

Para adherir al petitorio , se debe ingresar a un formulario online que expone en detalle y con precisión los derechos que amparan los reclamos de los perlenses. Derechos elementales que protegen a cualquier persona en la región, el país y el mundo.

"Exigimos la obra de agua potable para Balsa Las Perlas" , se enfatiza en el posteo que los vecinos nucleados en la Asamblea por Las Perlas han efectuado en las redes sociales, como Facebook.

En el texto, se alerta a los vecinos y vecinas de Las Perlas que "no podemos seguir esperando mientras nuestra salud está en juego. Los análisis de laboratorio del IDAC confirman lo que ya sabíamos: el agua que llega a nuestros hogares NO es apta para el consumo humano".

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Se enfatiza que "esto significa que más del 60 por ciento de nuestra comunidad se está enfermando día a día".

Por tal motivo, "nos unimos como vecinos autoconvocados para exigir una solución definitiva. Lanzamos este petitorio digital sustentado firmemente en las leyes que nos protegen", empezando por la propia Constitución Nacional, en sus artículos 41 y 75, la Constitución Provincial de Río Negro, en su artículo 84, y la Carta Orgánica Municipal, en sus artículos 6 y 39, se puntualiza.

"¡El acceso al agua es un derecho humano que no puede postergarse!", se subraya en el posteo.

Ejecutar la obra de agua potable

Lo que se exigirá con la firma de los vecinos será "declarar la emergencia hídrica y sanitaria en Balsa Las Perlas. Implementar medidas urgentes de abastecimiento inmediato de agua potable en cantidad y calidad adecuadas. Planificar y ejecutar la obra de agua potable estructural definitiva, que incluya cañerías, planta potabilizadora, bombas y tanques, bajo las normas vigentes".

Se puntualiza que sumarse al petitorio constituirá una herramienta poderosa porque "tu firma es nuestra fuerza" ante el Municipio y el Departamento Provincial de Aguas (DPA). Y se anima y entusiasma más a la población a firmar ya que el procedimiento digital es sencillo y rápido.

Al respecto, se indica que los datos que se solicitan incluyen solamente el nombre y apellido, el correo electrónico, el número de DNI y el barrio en que habita el poblador. Además, se deja constancia de que "los datos están protegidos y se usarán exclusivamente para respaldar este reclamo colectivo".

El posteo concluye con la exhortación de "¡No te quedes afuera! Si tenés un vecino que no tiene buen internet o se le dificulta, ayudalo a firmar desde tu celular. Cuántos más seamos, más fuerte se va a escuchar nuestra voz". También se solicita compartir el posteo "en tus grupos de WhatsApp, estados y con tus familiares del barrio. ¡La salud de nuestros hijos depende de nuestra organización!".

Petitorio digital para firmar

En el petitorio digital se vierten en profundidad lo que se resume en el posteo. Su contenido es el siguiente:

"El suministro de agua potable es un derecho humano fundamental y plenamente exigible de acuerdo al MARCO NORMATIVO vigente:

Marco Nacional

- Constitución Nacional, art. 41: Reconoce el derecho de todos los habitantes a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, y el deber de preservarlo.

- Constitución Nacional, art. 75 inciso 22: Otorga jerarquía constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 11 y 12) y la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 24), que garantizan el derecho al agua ya la salud.

- Ley Nacional Nº26.221: Obliga al Estado a garantizar el acceso al agua potable y desagüe cloacal.

- Resolución ONU 64/292 (2010): Reconoce explícitamente el acceso al agua potable y al saneamiento como derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y todos los derechos humanos.

Marco Provincial

- Constitución de la Provincia de Río Negro, art. 84: Establece el derecho a un ambiente sano y la obligación de los poderes públicos de preservar los recursos naturales.

- Ley Provincial Nº2952 y Ley complementaria Nº3183 (Código de Aguas): Regula el uso, preservación y gestión de los recursos hídricos.

- Ley Provincial Nº5292 (Adhesión a la Ley Nacional 26.221): Ratifica la obligación de garantizar el acceso al agua potable.

- Marco regulatorio provincial: Título II, Capítulo I, artículo 6º: Establece como principios de la política hídrica la unidad de gestión, tratamiento integral, economía del agua, descentralización y participación de los usuarios.

Marco Municipal (Cipolletti)

- Carta Orgánica Municipal de Cipolletti:

- Artículo 6 inciso L: Obliga al Municipio a intervenir en el adecuado abastecimiento de la población en servicios básicos.

- Artículo 39: Declaración de interés municipal de todas las obras públicas destinadas al uso comunitario, especialmente aquellas que mejoran la calidad de vida como las obras de infraestructura de agua potable.

Fundamentación basada en datos concretos: análisis de laboratorio IDAC en barrios Vista del Valle y Costa Esperanza, donde se refleja que el agua que llega los hogares de Balsa Las Perlas no es apta para consumo humano.

La situación que atraviesa Balsa Las Perlas, con más de 20.000 habitantes afectados, constituye una emergencia sanitaria y ambiental. La falta de acceso al agua potable vulnera derechos humanos fundamentales y compromete la salud pública, el ambiente y la calidad de vida de la población.

En virtud de la normativa nacional, provincial y municipal expuesta, resulta obligación indelegable del Estado en todos sus niveles garantizar el acceso inmediato, suficiente y seguro al agua potable.

El pedido de los vecinos

1. Declarar la emergencia hídrica y sanitaria en Balsa Las Perlas.

2. Implementar medidas urgentes de abastecimiento inmediato de agua potable, en cantidad y calidad adecuada, mientras se construye la infraestructura definitiva.

3. Planificar y ejecutar la obra de agua potable de carácter estructural, con cañerías, potabilizadora, bombas y tanques, de acuerdo con las normas de calidad vigentes (ERAS)

Este reclamo/petitorio se sustenta en las firmas que se adjuntan al presente Petitorio realizado mediante formulario de Google y presencialmente, (dejándose constancia que se presentó el 08/09/2025 ante la Delegación Municipal de Balsa Las Perlas, Municipalidad de Cipolletti y Defensoría del Pueblo reclamo del mismo tenor).

El acceso al agua es un derecho humano, social y colectivo, y su garantía no puede postergarse".

La lucha no se detendrá

La vecina Patricia Brnic, integrante del grupo de vecinos que impulsa el petitorio, manifestó que los habitantes de Las Perlas están siendo vulnerados en sus derechos más elementales, como lo es, el acceso al agua potable y, en ese marco, destacó que la ya histórica y prolongada lucha por contar con todos los servicios básicos continuará hasta conseguir con los objetivos que se busca alcanzar.

Expresó que, en este contexto, resultó todo un éxito en convocatoria, participación y compromiso la "Peña del Agua", que se concretó el pasado sábado 16 de mayo en Las Perlas. Se hicieron presentes unos 250 vecinos y vecinas que disfrutaron a lo grande con los músicos y artistas que desplegaron su arte y talento para la causa.

Manifestó que el petitorio digital que se lanzó ahora permitirá sostener con más fortaleza el reclamo por el agua potable y resaltó que es responsabilidad tanto del intendente Rodrigo Buteler como del gobernador Alberto Weretilneck proveer y arbitrar los medios para que se concreten las obras necesarias para el adecuado suministro del líquido.

Señaló que la Asamblea por Las Perlas está en contacto permanente con abogados que asesoran al grupo sobre los pasos legales a cumplir y sobre las mejores opciones jurídicas disponibles para que los reclamos tengan la respuesta debida por parte de los funcionarios a quienes les corresponda y competa contestar.