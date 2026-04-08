Alta morosidad en el servicio de agua: 16 mil cuentas deben en Cipolletti

Con quita del 100% de intereses, ARSA busca reducir la deuda del agua con el último plan de regularización del año. ¿Cómo acceder?

La empresa estatal Aguas Rionegrinas ( ARSA ) enfrenta uno de los escenarios más complejos de los últimos años en materia de recaudación: una alta tasa de morosidad en el pago del servicio de agua potable y saneamiento que impacta de lleno en la sustentabilidad del sistema en toda la provincia.

En este contexto, la firma mantiene vigente hasta el 30 de abril un plan de regularización de deudas con beneficios extraordinarios, que incluye la quita del 100% de los intereses resarcitorios para quienes cancelen en una sola cuota. La medida apunta a recuperar ingresos clave en un momento donde el esquema tarifario acaba de ser actualizado y la empresa busca recomponer su equilibrio económico-financiero.

Los números reflejan la magnitud del problema. Según confirmó a LM Cipolletti el titular de ARSA, Javier Iud , solo en Cipolletti la deuda acumulada asciende a $3.752 millones, distribuidos en unas 16.000 cuentas en mora. Se trata de una cifra que expone la profundidad del atraso en el pago del servicio en una de las ciudades más importantes del Alto Valle .

factura aguas rionegrinas.webp Hasta el 30 de abril, se podrá acceder a los beneficios para regularizar las deudas en el servicio de agua y saneamiento de Río Negro.

Un nivel de deuda que preocupa

El dato no solo impacta por el monto total, sino también por el alcance: miles de usuarios mantienen deudas con la empresa estatal, lo que genera un fuerte desfinanciamiento en un servicio esencial.

Hasta el momento, el alcance de la moratoria ha sido limitado en relación con el volumen total de deuda. De acuerdo con los registros oficiales, en Cipolletti se han regularizado apenas 317 cuentas, lo que representa un recupero cercano a los $48 millones.

Si bien desde la empresa valoran la respuesta inicial de algunos usuarios, el nivel de adhesión aún está lejos de revertir el escenario general. En términos proporcionales, la recaudación lograda hasta ahora representa una porción mínima frente a los más de $3.700 millones adeudados.

Embed REGULARIZÁ TUS DEUDAS EN AGUAS RIONEGRINAS



Se pone en marcha un nuevo plan de moratoria para quienes mantengan deudas en el servicio de agua y cloacas. Quienes opten por el pago al contado podrán acceder a la bonificación del 100% de los intereses resarcitorios.



El trámite… pic.twitter.com/Ug9pJZPN0m — Gobierno de Río Negro (@rionegrogob) March 10, 2026

Moratoria con beneficios y advertencias

El plan de regularización ofrece distintas alternativas para facilitar el pago. Quienes opten por cancelar la deuda en un solo pago pueden acceder automáticamente al descuento total de intereses a través de distintos canales.

Entre ellos se encuentra la Oficina Virtual de ARSA, donde el sistema ya aplica el beneficio bajo la opción “Moratoria 2026”. También está disponible en la red Banelco, dentro del apartado de pago de servicios, y en bocas de Rapipago y Pago Fácil, donde se puede abonar únicamente con el número de cuenta, sin necesidad de presentar factura.

Para aquellos usuarios que no puedan afrontar el pago total, la empresa dispuso un esquema de financiación de hasta tres cuotas. Esta modalidad solo puede gestionarse de manera presencial en las oficinas de ARSA y contempla una bonificación del 100% en los intereses de financiación y un descuento del 50% en los intereses resarcitorios.

Desde la compañía remarcaron que el plazo límite es el 30 de abril y advirtieron que, una vez finalizada la moratoria, se avanzará con intimaciones y eventuales cortes del servicio para quienes mantengan deudas.

ECP ARSA (2) En Cipolletti, la deuda asciende a $3.752 millones en concepto de deuda. Estefania Petrella

El impacto en el servicio

La alta morosidad no es un dato aislado, sino que se vincula directamente con el funcionamiento del sistema. Desde ARSA insisten en que la regularización de las deudas resulta clave para sostener la operación diaria, que incluye costos crecientes en insumos, energía, mantenimiento y personal.

El escenario se da, además, en paralelo a la reciente actualización de tarifas aprobada por el Gobierno provincial, que busca justamente recomponer los ingresos del sistema. Sin embargo, la efectividad de ese esquema depende en gran medida del nivel de cumplimiento de los usuarios.