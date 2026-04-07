Entró trepando una reja, lo descubrieron y terminó detenido en Cipolletti

Lo descubrieron colgado de una reja de dos metros dentro de una casa. Intentó escapar, pero lo atraparon a pocas cuadras.

El joven fue detenido por personal de Unidad 24° en calle Venezuela. Foto: Gentileza.

Una escena insólita y tensa se vivió en Cipolletti , cuando un hombre fue sorprendido intentando robar dentro de una vivienda tras escalar una reja de dos metros .

El hecho ocurrió el lunes por la noche en calle Venezuela , cerca de las 21:20, y derivó en un rápido operativo policial.

Según relató la propietaria, el intruso ya estaba dentro del terreno y fue visto colgado de las rejas perimetrales cuando intentaba llevarse un monopatín.

El sospechoso no logró concretar el robo, pero intentó escapar al verse descubierto.

Persecución y captura a pocas cuadras

Los primeros en llegar fueron bicipolicías de la Unidad 24°, que iniciaron un rastrillaje inmediato.

Finalmente, lograron aprehender al sospechoso en calle Dante Alighieri, a pocas cuadras del lugar del hecho.

La figura del “escalamiento”

El caso fue encuadrado como tentativa de hurto con escalamiento, una figura agravada que se aplica cuando el delincuente trepa o supera obstáculos para ingresar a un lugar.

En Argentina, este tipo de delito está contemplado en el Código Penal y puede implicar penas más severas que un hurto común.

Intervino Criminalística y quedó detenido

En el lugar trabajó personal del Gabinete de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes.

El hombre fue identificado y quedó detenido por disposición de la fiscal de turno, acusado por tentativa de hurto con escalamiento, a la espera de la evolución de la causa.

Detuvieron a un hombre en un supermercado de Cipolletti

Un intento de hurto terminó con un hombre detenido en Cipolletti, luego de que fuera sorprendido ocultando productos entre sus prendas dentro de un supermercado. El hecho ocurrió cerca de las 20 en un comercio ubicado en la esquina de La Esmeralda y Colombia.

La situación fue advertida por personal de seguridad del local, que observó movimientos sospechosos del individuo mientras recorría el comercio.

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Al confirmar que escondía mercadería, los empleados actuaron de inmediato y, junto al personal de Policía Adicional, lograron demorarlo antes de que abandonara el lugar.

Minutos después llegó personal de la Comisaría 24°, que procedió a la detención del sospechoso. Tras ser identificado, el fiscal de turno dispuso que sea notificado en una causa por hurto en grado de flagrancia, quedando a disposición de la Justicia.

Recuperaron toda la mercadería

Desde el comercio confirmaron que los productos sustraídos fueron recuperados en su totalidad y restituidos al local. El rápido accionar del personal evitó que el robo se concretara y permitió cerrar el episodio sin mayores consecuencias.