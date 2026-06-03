Ni Una Menos: así fue la masiva marcha en Cipolletti
Una masiva manifestación reunió a mujeres, organizaciones sociales, asociaciones barriales y jóvenes autoconvocadas movilizadas por el pedido de justicia ante el avance de la violencia de género. Río Negro ya registra 2 víctimas en 2026.
Una masiva movilización bajo el primer grito federal del Ni Una Menos, invadió las calles de Cipolletti para rechazar la violencia de género y exigir políticas públicas que protejan a las mujeres y otros sectores vulnerados por la violencia machista. Una década y un año después de la primera marcha, las cifras de víctimas fatales no da tregua: entre el 1 de enero y el 30 de mayo de 2026, el Observatorio Nacional Mumalá registró 105 femicidios en todo el territorio argentino, lo que equivale a un caso cada 35 horas.
La marcha comenzó a las 18 horas desde la Plaza San Martín, donde se concentraron las organizaciones sociales, grupos barriales, la Multisectorial de Mujeres, integrantes de sindicatos y asociaciones políticas y mujeres autoconvocadas movilizadas por el pedido de justicia para las víctimas de femicidio y la necesidad de la declaración de emergencia por femicidios en el país.
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Dos víctimas de femicidio en la provincia de Río Negro
Las calles de Cipolletti se vieron inundadas de mujeres, activistas de agrupaciones feministas y vecinos autoconvocados acompañados con banderas y carteles bajo el lema “3J: Ni Una Menos”, “¿A qué mujer de tu vida tendrían que matar para que te preocupe la violencia de género?”, “No hay buenas, ni malas víctimas, hay femicidio” y “Justicia por Agostina”.
Un centenar de personas participaron de la masiva marcha que recorrió las calles del centro de Cipolletti para visibilizar el reclamo por la violencia de género, las víctimas de femicidio y la necesidad de mayor presupuesto para las políticas públicas que protejan a las mujeres y sectores vulnerados por la violencia machista. En ese sentido, el informe del Observatorio Nacional Mumalá registró 105 femicidios en el país durante 2026, de los cuales dos víctimas pertenecen a la provincia de Río Negro.
Las fotos de la marcha de Ni Una Menos en Cipolletti
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