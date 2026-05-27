"A él nadie lo dejaba": denunció por violento al ex novio de su hija, menor de edad

Una mujer acusó a un hombre que mantuvo una relación afectiva con su hija por hostigarla y amenazarla, porque decidió cortar el vínculo. La Justicia de Paz dispuso estrictas medidas para proteger a la adolescente.

El Juzgado de Paz de Contralmirante Cordero dictó medidas cautelares para proteger a la adolescente de su ex novio.

Una mujer denunció que su hija de 16 años se puso de novia con un hombre que ahora la acosa para seguir la relación, porque la menor decidió cortarlo. La presentación la hizo en la Comisaría de Contralmirante Cordero el último 19 de mayo, y pidió medidas de protección para la adolescente .

Según narró, la chica mantuvo una relación sentimental durante cerca de un año con LO -así lo identifican-, pero cerca de un mes atrás la cortó, y ahí empezó su drama.

Aseveró que el sujeto la “habría comenzado a hostigar” a la joven mediante mensajes constantes, por lo que optó por cambiar de número telefónico. Sin embargo agregó, LO “habría continuado contactándola a través de redes sociales, particularmente mediante la plataforma Instagram”.

La madre agregó además que supo recientemente que en el transcurso del noviazgo su hija “habría sido víctima de violencia física y psicológica” por parte de LO.

Pero ahora su inquietud se incrementó luego de que el hombre le expresara frases intimidatorias, como que “a él nadie lo dejaba”, circunstancia que “generó temor tanto en la víctima como en su grupo familiar”.

Resaltó que teme por la “integridad física y psicológica” de la menor, dado “las conductas agresivas” y “las amenazas recibidas”. Lo fundamentó en que todos siguen viviendo en la misma localidad, y que junto su hermanas y compañeras su hija se traslada de manera peatonal para asistir al colegio al que concurre.

La tutela del Estado

La causa, encuadrada en un caso de violencia de género, fue girada al Juzgado de Paz de Cordero, cuya titular subrogante Marta Fuentes tomó intervención de acuerdo a lo que establece la Ley 3040 (sobre la Protección Integral contra la Violencia en el ámbito de las Relaciones Familiares).

Sostuvo que la norma prevé medidas cautelares que tienen el objeto de “en brindar una tutela jurisdiccional urgente y efectiva frente a situaciones de violencia familiar y de género, tendiente a prevenir daños de difícil o imposible reparación ulterior”.

En este caso, indicó que se debe considerar que la víctima es menor de edad, y que su protección se encuentra establecida en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención de Belém do Pará y la Ley Nacional 26.061.

Puntualizó que corresponde ponderar especialmente “la situación de vulnerabilidad agravada en razón de la edad de la víctima, tratándose de una adolescente menor de edad, respecto de quien el Estado tiene un deber reforzado de protección”.

No puede acercarse a la adolescente

En este marco, la jueza Fuentes dispuso tomar medidas cautelares por el plazo de 90 días. Por empezar estableció la prohibición de acercamiento de LO hacia la menor, a una distancia no menor a los 500 metros, tanto en espacios públicos o privados donde ella transite, incluido el establecimiento educativo al que concurre.

También le informaron al hombre tampoco la puede contactar por ningún medio, como llamados telefónicos, mensajes de texto o por redes sociales. Asimismo, tiene prohibido realizar actos de “hostigamiento, intimidación, persecución, perturbación o cualquier conducta que implique contacto directo o indirecto con la víctima”.

Además, lo mandó a realizar un tratamiento psicológico orientado al “abordaje de conductas violentas”. Le advirtió que en caso de incumplimientos podrá recibir las sanciones previstas en la normativa y de cometer el delito de desobediencia intervendrá la Fiscalía.

Por último, le pidió a la policía que, de resultar necesario, realicen rondines periódicos en inmediaciones del colegio al que asiste la chica, “sin que ello implique una alteración del normal desarrollo de las actividades diarias que allí se desarrollan”.