"Nos duele en el alma": La dura decisión que tuvieron que tomar los Bomberos Voluntarios en el cuartel

La triste y conmovedora noticia que comunicó la institución en redes sociales. La historia de Laica, una "compañera más".

La querida Laica, la perra del cuartel, la que se sumó a Bomberos desde cachorra.

El Destacamento 2 de Junio de Bomberos Voluntarios de General Roca vive jornadas de profundo dolor tras la partida de Laica, la fiel perra que durante casi 13 años acompañó diariamente al cuerpo activo . El animal se había transformado en una presencia inseparable en cada guardia, salida de emergencia y jornada cotidiana dentro del cuartel.

La triste noticia fue comunicada por la propia institución a través de sus redes sociales oficiales. Los posteos rápidamente fueron replicados por vecinos de la ciudad.

Allí informaron que el pasado viernes debieron tomar la difícil decisión de practicarle la eutanasia , debido al avanzado estado de la enfermedad que el can atravesaba desde hacía varios meses.

Desde el destacamento explicaron el complejo escenario de salud que afrontaba el animal. “Luego de mucho tiempo luchando contra un cáncer, y por recomendación del veterinario, tuvimos que tomar la difícil decisión de dormirla para que dejara de sufrir”, expresaron conmovidos los integrantes del cuerpo de bomberos.

Laica

Laica vivía en el establecimiento ubicado sobre la calle Santa Cruz. Desde que era apenas una cachorra, se integró de forma natural a la rutina del personal, convirtiéndose legalmente y por afecto en “una compañera más” para todo el equipo de servidores públicos.

El recuerdo de una compañera incondicional

Los bomberos recordaron el rol activo que Laica tenía en el cuartel. “Siempre estaba atenta a cada persona que ingresaba, acompañándonos en las guardias, en el día a día y en cada salida, donde ya era normal verla junto a nosotros”, señalaron sobre su constante presencia en el lugar.

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La historia de Laica, la perra de Bomberos Voluntarios

Su historia traspasó las paredes del edificio y se ganó el cariño de numerosos vecinos y vecinas de la ciudad. Para quienes compartieron guardias nocturnas y emergencias con ella, su figura se había vuelto parte fundamental de la identidad institucional. “Fue mucho más que una mascota”, resumieron.

El quiebre en la salud de Laica comenzó en diciembre del año pasado, cuando los veterinarios le detectaron un tumor en una de sus patas traseras. Ante el avance del cuadro clínico, el personal de Bomberos impulsó una campaña solidaria para reunir los fondos necesarios para su tratamiento y cirugía. La iniciativa recibió una respuesta masiva e inmediata de la comunidad roquense.

En aquel momento, la institución había detallado que el cuadro requería una intervención compleja y costosa, sumada a la provisión de medicación permanente. La historia movilizó a decenas de ciudadanos que aportaron dinero para cubrir los gastos médicos.

Agradecimiento final y descanso eterno

Ante el desenlace, los integrantes del destacamento dedicaron un espacio para agradecer a quienes los apoyaron en el proceso. “A todos ustedes, gracias de corazón”, manifestaron de forma pública, al recordar el acompañamiento recibido durante los meses que duró el tratamiento médico.

El mensaje de despedida de los bomberos cerró con una mezcla de tristeza y alivio por el fin del padecimiento de su fiel amiga. “ Nos duele en el alma haber tenido que tomar esta decisión, pero también nos da tranquilidad saber que ya descansa y no sufre más”, concluyeron. ¡Hasta siempre, Laica!