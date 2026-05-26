Abren una calle estratégica en Cipolletti y anticipan cómo cambiará la circulación en la zona

La obra busca descomprimir el tránsito antes de la nueva rotonda y mejorar el acceso a los barrios del sector.

Los trabajos forman parte de la obra de la futura rotonda de San Luis y Santa Cruz. Foto: Gentileza.

El Municipio de Cipolletti avanza con la apertura de la calle Juan José Paso , una intervención fundamental dentro del plan de ordenamiento vial de la zona noroeste de la ciudad. Los trabajos forman parte de la obra de la futura rotonda de San Luis y Santa Cruz , uno de los puntos más transitados del sector.

La intervención contempla tareas de excavación, ejecución de cordón cuneta y construcción de una losa de hormigón armado para optimizar la circulación y mejorar la conectividad entre los barrios.

El intendente Rodrigo Buteler recorrió la obra y aseguró que el objetivo es transformar la movilidad urbana del sector para que los vecinos puedan acceder a los barrios sin necesidad de llegar hasta la rotonda.

Además, adelantó que en los próximos días comenzarán los trabajos sobre la rotonda una vez que la empresa Edersa termine con la reubicación e instalación de nuevas columnas de alumbrado público.

Bicisenda y mejoras para peatones

En paralelo, también avanza la obra de la bicisenda-senda peatonal y el mejoramiento de calle San Luis, que ya supera el 20% de ejecución.

Desde la Secretaría de Obras Públicas remarcaron que el objetivo es generar una circulación más segura y ordenada tanto para peatones como para ciclistas, en una zona donde el tránsito creció de manera sostenida en los últimos años.

La obra que busca ordenar uno de los sectores más transitados

La obra “Rotonda San Luis – Santa Cruz y obras complementarias” está a cargo de la empresa Quidel y apunta principalmente a optimizar la circulación vehicular y reforzar la seguridad vial en todo el sector noroeste de Cipolletti.