Por qué es casi una misión imposible conseguir figuritas del Mundial 2026 en Cipolletti

A cuántos kioscos de la ciudad le llegan cada martes los sobres para completar el álbum de Panini. La explicación del distribuidor oficial y cifras impactantes.

Los carteles anunciando que no hay figuritras se multiplican en los kioscos de Cipolletti.

De las lágrimas de una señora que “al fin consiguió el álbum para su nieto” al cartelito con la inscripción “no quedan figuritas para el Mundial” que debieron colocar en vidrieras, pizarrones o mostradores los kiosqueros por “nueve de cada 10 personas que entran preguntan por lo mismo”, según afirmaron en un comercio céntrico (España y Roca).

La fiebre mundialista colmó las expectativas de todos los kioscos en Cipolletti y la región. Y ante tanta demanda, la oferta escasea y el sistema colapsa. Durante el último fin de semana, de hecho, resultó imposible conseguir sobres en toda la ciudad. La cara de los vecinos frustrados al obtener siempre la misma y negativa respuesta en los kioscos hablaba por sí sola…

Hoy el álbum y los paquetes son el objeto de deseo muchos vecinos, pero encontrarlos en los kioscos locales se convirtió en una verdadera odisea. Pero detrás de la escasez extrema se esconde un fenómeno de demanda histórica y una rígida estructura de fidelidad comercial que regula el mercado de punta a punta.

Una cadena de lealtad: el reparto de figuritas en Cipolletti

La distribución del producto estrella de Panini se maneja bajo estrictos códigos de lealtad que se mantienen desde hace décadas. Manuel, distribuidor oficial en la región, explica que la empresa madre cuida a su cadena logística: "Panini conserva sus distribuidores, no suma nuevos, tampoco tiene capacidad de producción para agregar ".

ECP FIGURITAS MUNDIAL PANINI (1) Son 15, al menos, los kioscos que reciben cada martes figuritas del mundial. Muchos ya no reciben. Estefania Petrella

Este sistema de lealtades comerciales se replica de manera idéntica en el territorio, donde el propio Manuel prioriza el abastecimiento de quienes sostienen su negocio el resto del año. Su ruta de distribución cubre una amplia zona geográfica, desde Villa Regina hasta Cinco Saltos, pasando religiosamente los días martes por los comercios cipoleños.

"Tengo 15 clientes que son los que me dan de comer todo el año", confiesa a LMC el distribuidor detallando su rutina en la ciudad. El esquema comercial funciona como una cadena de favores y prioridades donde el eslabón final repite la conducta: los kiosqueros también de alguna manera intentan darle prioridad a sus clientes habituales a la hora de vender las deseadas figuritas.

Demanda récord y retrasos de la FIFA

El furor actual choca de frente con las limitaciones físicas de producción y distribución. Manuel señala que el fenómeno del Mundial dura apenas tres o cuatro meses cada cuatro años. Cuando se produce una demanda tan extraordinaria como esta, "es imposible atender tanta demanda en forma urgente, son inevitables los faltantes".

A este cuello de botella logístico se sumó una complicación del calendario internacional. En ediciones anteriores, las colecciones salían a la calle tres meses antes del torneo. En esta oportunidad, debido a que FIFA implementó los repechajes, la figurita se demoró más de la cuenta. Esta demora achicó los márgenes de entrega y saturó el sistema de inmediato.

ECP FIGURITAS MUNDIAL PANINI (10) En uno de los kioscos de calle Esmeralda y Bolivia este martes había figuritas. En Naza, también. Estefania Petrella

El panorama para los próximos días en Cipolletti seguirá siendo complejo. Tras la recorrida de distribución de este martes, Manuel advierte que "en un par de días no van a quedar más figuritas y habrá que esperar la próxima provisión", la cual llega una sola vez por semana.

"Es récord, estoy entregando el doble de lo que entregaba en el mundial anterior. Solo en Cipolletti ingresan 25 mil figuritas por semana", revela el impactante dato. Aún así, lejos está de alcanzar...

A pesar del escenario de desabastecimiento, el distribuidor regional trajo un mensaje de calma para los coleccionistas locales: "De a poco se va cubriendo la demanda. Hay que tener paciencia, en un par de semanas estimamos que la situación va a ser más normal".