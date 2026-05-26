Comienza la entrega de leña en Cipolletti para hogares sin acceso a gas natural

Ya se encuentra disponible el cronograma de entrega de leña para 5.900 familias de Cipolletti que recibirán el Plan Calor 2026.

El Municipio de Cipolletti anunció el cronograma de entrega de leña del Plan Calor 2026.

Con el inicio de la temporada invernal cada vez más cerca, el Municipio de Cipolletti puso en marcha una nueva edición del Plan Calor , un operativo clave que busca garantizar calefacción a los hogares que no cuentan con acceso a la red de gas natural . Este año, el programa prevé la distribución de 40.000 bolsas de leña, con el objetivo de alcanzar a unas 5.900 familias distribuidas en 55 barrios de la ciudad.

La iniciativa, coordinada a través de la Secretaría de Desarrollo Humano, se ejecutará de lunes a viernes en el horario de 8 a 18, bajo un cronograma que ya fue definido para cubrir distintos sectores de manera escalonada durante el mes de junio . La asistencia apunta especialmente a los sectores más vulnerables , priorizando a adultos mayores , personas con discapacidad o enfermedades crónicas , familias monoparentales y hogares con bajos recursos .

40 mil bolsas de leña se entregarán en el marco del Plan Calor 2026 en Cipolletti.

Un operativo clave ante el frío

El Plan Calor se consolida año a año como una acción fundamental en ciudades del Alto Valle donde aún existen amplias zonas sin conexión a gas natural. En este contexto, la entrega de leña se convierte en un recurso indispensable para atravesar los meses más fríos.

Desde el Municipio remarcaron que la logística implica una planificación territorial detallada, que permite llegar de forma ordenada a cada barrio. La primera etapa del operativo comenzará el lunes 1 de junio en Balsa Las Perlas, abarcando sectores como Río Sol, Puente Santa Mónica, El Parque, Primeros Pobladores y Vista del Valle.

El cronograma continuará el martes 2 de junio en otros sectores de la misma zona, como 33 Hectáreas, La Ruca, Costa Esperanza y Nacidos y Criados. En tanto, el miércoles 3 será el turno de Isla Jordán y María Elvira, mientras que el jueves 4 se avanzará en Labraña y barrios como La Rivera, Los Sauces, Bicentenario y Auka.

La primera semana cerrará el viernes 5 de junio con la distribución en Costa Sur, incluyendo barrios como 10 de Enero, La Servi y Los Olmos.

E.C.P 10 DE FEBRERO (3) El plan de entrega de leña llegará a 55 barrios cipoleños que no cuentan con servicio de gas natural. Estefania Petrella

Cobertura territorial durante todo junio

El operativo continuará la semana siguiente con entregas en el Distrito Vecinal Noroeste, Costa Norte, Lalor, La Cascada, Puente 83 Sur, 3 Luces, Calle Ciega y el sector de Ferri, incluyendo sus barrios Centro, Las Vías y Nuevo Ferri.

A partir del martes 16 de junio, la asistencia llegará a zonas como Michi Michi, Santa Marta, 2, 4 y 5 Esquinas, mientras que el cronograma seguirá en Santa Elena, Puente de Madera, Martín Fierro, Puente 83 Norte y el barrio 2 de Febrero.

Durante la última semana del mes, el operativo se desplegará en sectores como 10 de Febrero, Las Cabañitas, Anai Mapu, 4 de Agosto, La Esperanza, Barrio Nuevo, Barrio Obrero A y B, Juventud y Desarrollo, Cooperativa ACTYA, Las Hortensias y zonas de chacras.

El cierre de la primera vuelta está previsto para los días 29 y 30 de junio, alcanzando barrios como Piedrabuena, Antártida Argentina, Don Bosco, Arenales, 1224 Viviendas, Villarino, Pacheco Bis, Almirante Brown, Barrio del Trabajo, Pichi Nahuel, Arévalo, Santa Clara y Villa Alicia.

E.C.P LABRAÑA (19).JPG El cronograma se extiende durante junio y tendrá una segunda vuelta en julio. Estefania Petrella

Segunda etapa en julio

Desde la Secretaría de Desarrollo Humano informaron que el operativo tendrá una segunda vuelta durante el mes de julio, instancia en la que se volverá a recorrer los barrios para reforzar la asistencia. El cronograma de esa etapa será comunicado próximamente.

El despliegue del Plan Calor no solo representa una ayuda material, sino también una herramienta de contención social en un contexto económico complejo. La falta de acceso a servicios básicos como el gas natural sigue siendo una problemática estructural en varios sectores de la ciudad, lo que obliga a muchas familias a depender de alternativas como la leña para calefaccionarse.

En ese marco, el Estado municipal busca garantizar condiciones mínimas de habitabilidad durante el invierno, evitando situaciones de riesgo asociadas al frío extremo.