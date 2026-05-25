Cayó tras una persecución en plena plaza de Cipolletti y le encontraron una "tumbera" escondida

La Policía atrapó a uno de los sospechosos de un robo armado en Cipolletti. La víctima reconoció sus pertenencias recuperadas.

La persecución se desarrolló por calle Cobián y terminó con uno de los presuntos delincuentes demorado. Foto: Archivo.

Una escena de máxima tensión se vivió el domingo por la noche en inmediaciones de la plaza “Los Periodistas” de Cipolletti . Efectivos de la Subcomisaría 79° que realizaban tareas de prevención observaron a un hombre caer al suelo mientras dos sospechosos escapaban corriendo del lugar.

La rápida reacción policial derivó en una persecución por calle Cobián que terminó con uno de los presuntos delincuentes demorado . El otro logró escapar , aunque fue identificado por los uniformados como una persona vinculada al ambiente delictivo.

Al momento de la detención, el sospechoso llevaba una mochila con distintos elementos en su interior. Poco después, durante un rastrillaje en la zona, los efectivos encontraron un arma casera tipo “tumbera”.

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Según detallaron fuentes policiales, el arma estaba fabricada con un caño metálico de unos 25 centímetros montado sobre una madera y sujeto con una cuerina.

Más tarde apareció la víctima: un empleado municipal de 33 años que denunció haber sido interceptado por dos hombres armados, quienes le robaron sus pertenencias.

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El damnificado reconoció inmediatamente la mochila recuperada como propia. El único objeto que faltaba era su teléfono celular.

El detenido quedó a disposición de la Justicia

Por disposición de la Fiscalía de turno, los elementos recuperados fueron restituidos a la víctima, mientras que el sospechoso quedó demorado en el marco de una causa por robo calificado en flagrancia.

La investigación continúa para intentar localizar al segundo implicado que logró escapar tras el violento asalto.

Investigan violento ataque sufrido por una mujer

Otro caso que generó conmoción este fin de semana en la ciudad está relacionado con un grave hecho de violencia contra una mujer de poco más de 20 años, a la que habrían intentado abusar sexualmente, en un descampado de Cipolletti. Oficialmente se informó que tras tomarle declaraciones a la víctima se “activaron de manera inmediata distintas medidas investigativas coordinadas entre la Fiscalía, personal policial y la Brigada de Investigaciones, con el objetivo de identificar y localizar al presunto autor”.

En este marco, se están recabando testimonios, relevando registros fílmicos de cámaras de seguridad de la zona y realizando diversas diligencias orientadas a reconstruir lo sucedido. Además, continúan las entrevistas y tareas periciales vinculadas al caso, se consignó desde Fiscalía.

La escalofriante agresión había sido alertada por la comisión directiva del Barrio Obrero, ubicado al lado del Anai Mapu. Según narraron en un comunicado que difundió Lila Calderón, una de sus referentes, el hecho ocurrió la noche del último sábado en un descampado de ese sector, cuando la joven regresaba caminando hacia su domicilio luego de cumplir su jornada laboral.

Al pasar por un baldío situado entre las calles Naciones Unidas y Juan Bautista Alberdi, a metros del sector conocido como Actia, un desconocido se le abalanzó “con claras intenciones de violarla”. El ataque fue violento, porque el delincuente la golpeó salvajemente en distintas partes del cuerpo.

Desesperada, la chica pidió ayuda a los gritos, y afortunadamente vecinos que la escucharon salieron en su auxilio, lo que hizo que el agresor escapara. Luego alertaron a la policía, y se puso en marcha el protocolo para asistirla. Destacaron que tuvieron que trasladarla al hospital, donde fue atendida de las lesiones. Luego le dieron el alta, agregó Calderón.