El Municipio de Cipolletti continúa sumando autos secuestrados al uso público

El Municipio de Cipolletti sumará a la flota oficial otro auto secuestrado por Tránsito. El dueño no pagó la multa para recuperarlo y la Muni lo afectará al uso público.

El Municipio de Cipolletti oficializó la incorporación de un vehículo particular a su patrimonio de utilidad pública. Se trata de un auto que permanecía alojado en las dependencias comunales y cuyos plazos legales de reclamo se encontraban totalmente vencidos.

La medida fue dispuesta mediante la Resolución 564/26 , firmada el 20 de mayo de 2026 y publicada en el Boletín Oficial Número 665 con fecha del 22 de mayo de 2026 .

Antes de proceder con la afectación definitiva del automóvil al uso público, la administración municipal cumplió con las intimaciones legales correspondientes a los infractores y titulares registrales. Para asegurar las garantías del proceso, se publicaron edictos en el Boletín Oficial los días 4, 5 y 6 de febrero de 2025 (boletines N° 588, 589 y 590), otorgando un plazo de 15 días para que cualquier interesado hiciera valer sus derechos sobre el rodado.

A raíz de estas publicaciones, el 10 de febrero de 2025 se presentó ante las autoridades la firma San Cristóbal Seguros, a quien se le notificaron formalmente las condiciones para retirar el vehículo.

Sin embargo, el trámite nunca se completó. La resolución oficial detalla que "han transcurrido más de un año sin que San Cristóbal Seguros cumplimente las condiciones requeridas para su retiro", motivo por el cual la administración comunal consideró que la firma "ha desistido de dicha solicitud".

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Afectación final al uso público municipal

Ante el vencimiento de todos los plazos y contando con la debida intervención de la Dirección General de Legal y Técnica el Municipio resolvió avanzar con la medida legal. El artículo 17° de la ordenanza aplicable estipula que la autoridad puede determinar la afectación de un vehículo al uso público si su estado general lo torna conveniente.

El vehículo que se sumará a la flota oficial es un Renault Sandero Stepway Zen 1.6, dominio AE586VT.

La disposición administrativa cuenta también con el refrendo de la secretaria de Economía y Hacienda, la Contadora Pública Nacional Isabel Tipping. De esta manera, el rodado pasará a prestar servicios de utilidad pública dentro del ámbito de la estructura municipal. La Municipalidad no asume la propiedad del vehículo, por lo que la aseguradora podría reclamarlo en el futuro y recuperarlo si cumple con las exigencias del Municipio.

El marco legal del secuestro de vehículos

La normativa vigente en la ciudad establece un procedimiento estricto para aquellos rodados que son retenidos por diversas faltas. Según los considerandos del acto administrativo, el Municipio se encuentra adherido parcialmente al Programa Nacional de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Vehículos y Chatarra (PRONACOM), el cual está regulado por la Ley Nacional Nº 26.348 y la Ley Provincial N° 5.388.

En el ámbito local, la Ordenanza de Fondo N° 403/2020 sancionada por el Concejo Deliberante faculta al Poder Ejecutivo Municipal a adoptar medidas de disposición sobre automotores, motovehículos, remolques o partes de estos que se encuentren en depósitos locales a causa de infracciones de tránsito, faltas, incumplimientos fiscales o por haber sido retirados de espacios públicos.

De acuerdo con la normativa, la ley presume el abandono de un rodado si en el término de 60 días hábiles administrativos, contados a partir de la fecha del acta de secuestro, no se presenta el titular registral, la persona denunciada como adquirente o terceros interesados para retirarlo. En este caso particular, las actuaciones se tramitaron bajo el Expediente N° 6079/2021 del Juzgado Municipal de Faltas. El vehículo en cuestión es un Renault Sandero Stepway Zen 1.6, dominio AE586VT.