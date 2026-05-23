Trabajos clave en sector de ingreso a Cipolletti sobre la Ruta 151

Los trabajos apuntaron a mejorar la circulación en uno de los puntos más transitados de la ciudad. La publicación del intendente Rodrigo Buteler.

La imagen que difundió este sábado la Municipalidad de Cipolletti.

El municipio de Cipolletti llevó adelante este viernes y sábado un importante operativo de reparación y bacheo sobre un tramo clave de la Ruta Nacional 151 , debajo del puente ferroviario, uno de los sectores con mayor circulación vehicular de la ciudad.

Las tareas comenzaron el viernes con trabajos de fresado sobre la calzada y continuaron este sábado con la colocación de carpeta asfáltica para mejorar las condiciones de transitabilidad en la zona.

El operativo fue ejecutado por la empresa Quidel y demandó cortes parciales de tránsito mientras se desarrollaban las obras. Desde el municipio solicitaron circular con precaución debido a las demoras registradas durante ambas jornadas.

La intervención se realizó en un punto estratégico que conecta distintos sectores de la ciudad y que diariamente concentra un intenso movimiento de vehículos particulares y transporte pesado.

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El deterioro del pavimento debajo del puente ferroviario venía generando reiterados reclamos de automovilistas y transportistas por el estado de la calzada, especialmente en horarios de mayor circulación.