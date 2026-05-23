Pánico en el hospital por el incendio en neonatología: la bebé quedó al cuidado de Senaf

La intervención surgió a partir de detectar una situación de “extrema vulnerabilidad”. El fuego se desató en una habitación con bebés recién nacidos, uno con minutos de vida.

El dramático y violento episodio en el Hospital Pedro Moguillansky que se vivió este viernes al mediodía , cuando una pareja disconforme con una medida de protección de menores arremetió contra el personal de la secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia ( Senaf ), derivó en una denuncia policial por agresiones .

La mujer prendió fuego dentro de una habitación, por lo que hubo que desalojar de neonatología a varias madres y bebés recién nacidos. La intervención surgió cuando los trabajadores de la Senaf identificaron una situación de “extrema vulnerabilidad”.

La intervención del organismo provincial provocó la furia en la pareja, que reaccionaron con extrema violencia y provocaron un incendio en el área de neonatología y pediatría del hospital. La mujer prendió fuego un colchón, lo que provocó una intensa humareda y la evacuación en la sala donde estaba internada.

La situación se desencadenó en el área de ginecología del hospital cipoleño. Según confirmaron responsables del área de enfermería y ginecología de la institución, todo comenzó cuando una paciente oriunda de la localidad de Allen, que había dado a luz el 20 de mayo, recibió el alta médica.

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Sin embargo, las autoridades judiciales determinaron que el recién nacido no podía retirarse con sus progenitores, debiendo permanecer bajo resguardo de personal hospitalario y la Senaf. Hasta el momento, no se precisó el motivo de la intervención judicial.

Para notificar formalmente esta resolución, personal del Senaf se presentó en el establecimiento médico. La reacción de la madre y su pareja ante la noticia fue de extrema hostilidad, derivando en agresiones físicas directas hacia los trabajadores del organismo estatal. “Ellos se ponen violentos, le pegan al personal de Senaf y después se van hacia la habitación donde estaba el bebé”, relataron empleados del hospital.

Fuego, desesperación y evacuación en maternidad

Tras el ataque inicial, la mujer aprovechó un instante en el que se encontraban solos en el cuarto para prender fuego un colchón. Acto seguido, escaparon del lugar bloqueando la salida al cerrar la puerta de la habitación.

Al percatarse de la situación, el equipo de enfermería intentó ingresar, encontrándose con un escenario sumamente complejo. “Cuando vamos a abrir la habitación, estaba prendida fuego. Esto demandó una llama impresionante y un humo terrible”, se relató.

Dos de los heridos, que son amigos, permanecen internados en el hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti. La extrema situación se desató en el área de pediatría y ginecología del Hospital Moguillansky. Anahi Cárdena

El espeso humo invadió velozmente el sector, desatando momentos de pánico entre el personal sanitario y las familias presentes. Médicos, enfermeros y familiares coordinaron de inmediato una evacuación de emergencia para proteger a las pacientes que acababan de dar a luz y a los bebés internados. Uno de los bebés tenía apenas minutos de vida.

En medio del caos, se constató que en el área había al menos dos recién nacidos hospitalizados junto a otras madres recientes. Mientras el humo avanzaba, un padre buscó desesperadamente un matafuegos para intentar sofocar las llamas. “Se generó un caos, pero se logró resguardar a los bebés y a las mamás”, sostuvo la jefa de enfermería.

Hospital Pedro Moguillansky Cipolletti El incendio provocó la evacuación de bebés recién nacidos, uno de ellos con minutos de vida. Anahí Cárdena

Todos los pacientes, tanto las mamás como los bebés recién nacidos, se encontraban en buen estado de salud, se informó.

Intervención de las fuerzas de seguridad

El ataque incendiario no habría sido un hecho imprevisto. De acuerdo con testimonios recogidos en el lugar, la mujer ya había manifestado intenciones de cometer el atentado minutos antes. “En un momento le dijo al personal de Senaf: ‘voy a prender fuego el hospital’”, indicó una testigo.

Ante la gravedad del siniestro, se activó un protocolo de emergencia que requirió el trabajo conjunto de efectivos de la Policía de Río Negro, el cuerpo de Bomberos y personal de Defensa Civil. Los equipos de rescate lograron controlar el fuego con celeridad y procedieron a ventilar las instalaciones afectadas mediante la utilización de extractores mecánicos para evacuar los residuos de humo.

Respecto a los responsables del hecho, la mujer fue demorada por el personal policial en las inmediaciones de la salida del hospital. Es la persona apuntada por iniciar el fuego dentro del hospital.