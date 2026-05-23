Cipolletti fue sede de un encuentro patagónico para integrar los sistemas sanitarios

Cipolletti reunió a autoridades patagónicas para avanzar en un sistema que permita compartir la historia clínica en toda la región y mejorar la atención médica.

En Cipolletti tuvo lugar el encuentro de autoridades y equipos médicos de la Patagonia.

Con el foco puesto en modernizar la atención médica y garantizar un acceso más equitativo a la información clínica, Cipolletti fue escenario de un encuentro patagónico que reunió a autoridades y equipos técnicos de toda la región sur del país. La jornada, coordinada por el Ministerio de Salud de Río Negro , marcó un paso estratégico hacia la interoperabilidad de los sistemas sanitarios y funcionó como antesala de la próxima Conectaton Nacional .

La actividad posicionó a Río Negro como provincia anfitriona de un proceso que busca transformar la forma en que se gestiona la información en salud . Representantes de Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego participaron junto a funcionarios del Ministerio de Salud de la Nación y del Banco Interamericano de Desarrollo ( BID ), en una mesa de trabajo orientada a lograr que los datos clínicos de los pacientes puedan ser compartidos de manera segura y eficiente entre las distintas jurisdicciones.

El eje central del encuentro fue avanzar en el entendimiento práctico de los procesos que permitirán la integración de los s istemas de salud . En términos concretos, se trata de desarrollar herramientas tecnológicas que posibiliten que la historia clínica de un paciente esté disponible en cualquier punto del país, siempre bajo su consentimiento.

La secretaria de Salud Digital de Río Negro, Giuliana Mangini, encabezó la apertura de las actividades y destacó la relevancia de este proceso. “La digitalización es una herramienta fundamental para mejorar la calidad de atención, optimizar los tiempos de respuesta y garantizar decisiones médicas más precisas”, señaló. En ese sentido, remarcó que el acceso a la información clínica, sin importar el lugar donde se atienda el paciente, representa un cambio estructural en el sistema sanitario.

Embed RÍO NEGRO IMPULSA UNA SALUD PÚBLICA MÁS MODERNA, ÁGIL Y EFICIENTE



En Cipolletti fuimos anfitriones de un encuentro clave con Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego para trabajar en la transformación digital de la salud pública en toda la Patagonia.



Estamos trabajando… pic.twitter.com/bSmrBk40H4 — Alberto Weretilneck (@WeretilneckOK) May 22, 2026

Interoperabilidad y equidad

Desde el Gobierno Nacional, el Director General de Tecnología y Sistemas de Información Sanitaria, José Pastor Lata, subrayó que la interoperabilidad no solo implica un avance tecnológico, sino también un paso decisivo hacia la equidad en el acceso a la salud.

El funcionario explicó que la meta es que cualquier ciudadano pueda ser atendido en cualquier provincia con acceso inmediato a su información médica. Esto no solo mejora la continuidad de los tratamientos, sino que también fortalece la respuesta ante emergencias, donde contar con datos precisos puede resultar determinante.

Un hecho histórico para la región

Durante la jornada de trabajo técnico, los referentes de las provincias coincidieron en que esta iniciativa representa un hecho inédito en el sistema sanitario argentino. Por primera vez, se avanza de manera concreta en la posibilidad de compartir información clínica de forma federal, lo que impactará directamente en la calidad de atención y en la seguridad de los pacientes.

Además, se destacó que este tipo de encuentros permite unificar criterios, detectar desafíos comunes y avanzar en soluciones conjuntas, en una región donde las distancias geográficas suelen representar una dificultad adicional para el acceso a la salud.

E.C.P HOSPITAL (1) La iniciativa apunta a que las historias clínicas de los pacientes puedan estar disponibles en todas las provincias, en caso de atenderse en alguna fuera de su jurisdicción. Estefania Petrella

Camino a la Conectaton Nacional

El encuentro realizado en Cipolletti se enmarca en una serie de instancias preparatorias para la Conectaton Nacional, que se llevará a cabo los días 2 y 3 de junio. En ese evento se buscará consolidar un modelo de salud articulado a nivel país, con estándares comunes para el intercambio de información.

La expectativa es que lo trabajado en la Patagonia sirva como base para el desarrollo de un sistema sanitario más moderno, integrado e innovador, capaz de dar respuestas ágiles y concretas a las necesidades de la población.

Con este tipo de iniciativas, los ministerios de salud de la región sur continúan avanzando en la construcción de un esquema sanitario que prioriza al paciente, apuesta por la tecnología y busca reducir las desigualdades en el acceso a la atención médica.