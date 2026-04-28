Salud Digital: avanza el proyecto para incorporar la telemedicina y la receta electrónica

La iniciativa legislativa obtuvo dictamen por mayoría pero con observaciones de los bloques opositores. El proyecto será tratado en la sesión del jueves 30 de abril.

El proyecto de ley de salud digital presentado en la Legislatura de Río Negro obtuvo el dictamen favorable por mayoría. La iniciativa que propone un marco normativo integral de las herramientas digitales utilizadas en el ámbito de la salud como la telemedicina y la receta electrónica logró respaldo mayoritario en la comisión de Asuntos Sociales.

La iniciativa consiguió despacho favorable por mayoría tras la extensa exposición del ministro de Salud, Demetrio Thalasselis y el planteo de observaciones por parte de legisladores de distintos bloques.

Durante su intervención, el funcionario explicó la falta de un marco normativo integral que ordene las herramientas digitales utilizadas en la práctica cotidiana como la telemedicina y la receta electrónica. Indicó que estas modalidades funcionan sin criterios uniformes .

“La telemedicina existe en forma sincrónica y asincrónica, pero sin regulación clara, y la receta electrónica va y viene: en algunos casos las farmacias la validan y en otros no”, indicó Thalasselis.

recetas famarcias medicamentos Las recetas digitales reemplazarán la utilización del papel como única fuente.

La necesidad de un marco normativo para la tecnología en la medicina

El proyecto apunta a la ausencia de un registro único provincial que unifique la información sanitaria y de estándares de interoperabilidad entre sistemas, lo que dificulta la integración de información del sistema de salud provincial.

Agregó que falta una normativa vigente en aspectos clave como en los procedimientos formales, por ejemplo qué se entiende formalmente por receta, cómo debe emitirse y firmarse, quién es responsable de la atención y bajo qué condiciones se utilizan y comparten datos de los pacientes.

“Todas estas situaciones hoy suceden, pero no están plenamente reguladas”, indicó el funcionario al fundamentar la necesidad de avanzar con una ley que ordene el sistema.

La Salud Pública, que se articula en torno a los hospitales, será motivo durante el mes de un debate promovido por el Partido Socialista y sus aliados. El proyecto apunta a darle un marco normativo a la tecnología utilizada en la salud.

Dudas en la implementación

Durante el debate, la legisladora Ayelén Spósito del bloque Vamos con Todos puso el foco en las dificultades actuales del sistema, especialmente en la implementación de la historia clínica digital.

Señaló que algunos hospitales avanzaron en la digitalización pero hubo otras experiencias fallidas con otros programas. “Se cambiaron sistemas más de una vez por no funcionaban”, advirtió Spósito.

También subrayó la complejidad que implica para los profesionales cargar datos en formato digital y la necesidad de resguardar adecuadamente la información de los pacientes. Remarcó la importancia de contar con historias clínicas claras, accesibles y portables, para superar las limitaciones del papel refiriéndose a la ilegibilidad de los documentos manuscritos.

Por su parte, la legisladora Gabriel Picotti valoró la implementación de la normativa aunque advirtió que la implementación debe ser equitativa en todo el territorio.

Sesion preparatoria legislatura RN 2026 El proyecto de salud digital será tratado en la sesión del jueves 30 de abril. Gentileza

Una adaptación paulatina

“Esto tiene que funcionar en todos los hospitales, con conectividad de calidad y cada médico con su computadora. Si no, no sirve de nada”, planteó al remarcar las desigualdades actuales entre establecimientos. En ese sentido, indicó que Río Negro intentó desarrollar la salud digital desde el 2018 y que estos procesos demandan entre cinco y ocho años.

El Ministro de Salud, reconoció que la implementación no será inmediata y que requerirá un proceso progresivo. “El proceso no va a ser inmediato, hay etapas que nos van a llevar tiempo”, indicó Thalasselis.

El Gobierno Provincial ya gestionó un crédito internacional para la modernización

En ese sentido, explicó que el Gobierno Provincial ya gestiona un crédito internacional con un plazo de ejecución de cinco años. El Ministro indicó que los fondos serán destinados a fortalecer la infraestructura tecnológica: equipamiento, conectividad, redes digitales, renovación de cableado y soluciones para evitar microcortes eléctricos que afectan el funcionamiento de los sistemas en hospitales.

El funcionario remarcó que no solo se trata de una renovación tecnológica sino también cultural, ya que será necesario el acompañamiento de los equipos de salud en la adaptación a las nuevas formas de trabajo, fundamentalmente en la carga y gestión de datos clínicos.

El proyecto logró dictamen favorable por mayoría, pero sectores de la oposición anunciaron que se tomarán un plazo de 48 horas para analizar el texto en detalle y proponer posibles modificaciones antes de su tratamiento en el recinto.