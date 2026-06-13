Por primera vez, la BMA tiene motos propias en Fernández Oro

La medida busca optimizar las tareas de prevención del delito. Asimismo, continúan los "operativos en conjunto" para garantizar la seguridad.

Además de presentar las motos, se anunció que se acentuarán las tareas en conjunto con la comisaría local.

La seguridad pública en Fernández Oro sumará un despliegue clave gracias a la llegada de cuatro motocicletas destinadas a la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA). Con esta adquisición, el cuerpo especial de la Policía de Río Negro dispondrá por primera vez de movilidad propia y de agentes asignados con exclusividad y carácter permanente en la localidad.

La llegada de los rodados fue el resultado de una serie de gestiones compartidas entre el intendente de la ciudad, Gustavo Amati, y el Gobierno provincial, informaron desde el Municipio.

La medida busca optimizar las tareas de prevención del delito, reducir de forma drástica el tiempo de respuesta ante emergencias y consolidar los patrullajes dinámicos que se realizan en las calles orenses.

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Las nuevas unidades de la BMA fijarán su base operativa definitiva en la vecina ciudad. De este modo, los efectivos ampliarán su radio de acción en puntos estratégicos y barrios alejados del casco céntrico.

Operativos en conjunto para desalentar el delito

Esta incorporación potenciará las tareas que actualmente ejecutan de manera articulada la Comisaría 26, la propia BMA y los inspectores de la Dirección de Tránsito Municipal.

El esquema de trabajo conjunto se enfoca en multiplicar los controles de documentación vehicular, ordenar el flujo en la vía pública y garantizar una presencia policial constante que responda a las demandas vecinales.

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Desde la intendencia remarcaron que se continuarán aunando esfuerzos e inversión con las autoridades policiales de la provincia para brindar mayor tranquilidad y cuidado a todos los vecinos de Fernández Oro.