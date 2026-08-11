Una alianza de cinco partidos se conformó en Bariloche de cara a la elección de convencionales

Con el objetivo de definir el futuro normativo de la ciudad, la Alianza La Libertad Avanza se presentó en Bariloche y competirá en la elección de convencionales el próximo 1° de noviembre.

La Libertad Avanza, PRO, CREO, Bariloche Unidos y el Movimiento de Apertura Democrática (MAD) firmaron una alianza electoral en Bariloche.

La Libertad Avanza, PRO, CREO, Bariloche Unidos y el Movimiento de Apertura Democrática (MAD) acordaron competir juntos en los comicios del 1° de noviembre, en los que se elegirán los convencionales encargados de reformar la Carta Orgánica Municipal de la ciudad cordillerana.

Los cinco partidos firmaron el acta acuerdo para conformar la Alianza La Libertad Avanza en Bariloche , con el objetivo de presentarse unidos en la próxima contienda electoral . La medida consolida un frente político con representación en distintos sectores de la ciudad.

La conformación del espacio reúne a fuerzas con trayectorias diversas bajo una propuesta común, orientada a participar activamente del proceso institucional que definirá el futuro normativo de Bariloche. El acuerdo se presenta como el puntapié inicial de una construcción política más amplia.

Según remarcaron los propios firmantes, la mirada de la alianza no se agota en la elección de noviembre, sino que apunta a sostener y ampliar esta articulación en el mediano plazo, con la vista puesta en el escenario electoral de 2027.

En noviembre, la ciudad elegirá a sus convencionales para reformar la Carta Orgánica Municipal.

Enzo Fullone destacó la ampliación de la construcción política

El senador nacional de La Libertad Avanza por Río Negro, Enzo Fullone, celebró la firma del acuerdo y subrayó la relevancia de sumar voluntades diversas. Sostuvo que Bariloche necesita una nueva etapa institucional y política.

“Es una enorme satisfacción poder dar este primer paso junto a distintos espacios que entendemos que Bariloche necesita una nueva etapa. La posibilidad de trabajar juntos, más allá de nuestras diferencias, demuestra que hay una voluntad de construir una alternativa con una mirada de futuro”, sostuvo el legislador.

Fullone también puso el acento en el contenido de la discusión que se dará en la Convención. Consideró que la reforma de la Carta Orgánica representa una oportunidad histórica para redefinir las reglas institucionales de la ciudad.

“La reforma de la Carta Orgánica nos da la oportunidad de discutir qué ciudad queremos y qué instituciones necesitamos. Queremos aportar una mirada moderna, con reglas claras, instituciones eficientes y un Estado que esté al servicio de los vecinos”, expresó el senador.

La proyección del espacio hacia 2027

El dirigente libertario enfatizó que la alianza no debe leerse únicamente como una estrategia electoral acotada a noviembre, sino como el inicio de un proyecto político sostenido en el tiempo, con vocación de crecimiento.

“Este es un primer paso. Estamos construyendo un espacio amplio, que pueda seguir creciendo y sumando a todos aquellos que quieran aportar a una Bariloche distinta”.

La mirada está puesta en el futuro y, naturalmente, en la construcción de cara a 2027”, afirmó Fullone. La mirada está puesta en el futuro y, naturalmente, en la construcción de cara a 2027”, afirmó Fullone.

Voces del PRO y la coalición local

El legislador rionegrino Juan Martín también se pronunció sobre el acuerdo y valoró la posibilidad de que espacios con visiones afines trabajen en conjunto. Remarcó el objetivo de ofrecer una propuesta concreta a los vecinos.

Martín señaló que “los que pensamos parecido podamos reunirnos a pensar y llevarle una propuesta concreta a los vecinos de Bariloche sobre cuál va a ser la ciudad de los próximos 20 años”. Además, vinculó la reforma con el desarrollo económico local.

El legislador consideró que “una buena Carta Orgánica puede significar más inversiones para la ciudad, menos burocracia, un municipio que no asfixie a los comerciantes”, en referencia a los efectos esperados de la futura normativa.

Por su parte, el presidente del PRO sumó su respaldo a la iniciativa y remarcó la voluntad de diálogo del partido dentro de este nuevo espacio. Ratificó el compromiso de acompañar el proceso institucional en marcha.

“Desde el PRO tenemos la vocación de aportar y blindar el cambio y siempre vamos a estar cuando nos llamen a conversar de una manera madura”, agregó el dirigente, en línea con el espíritu de unidad planteado por los firmantes.