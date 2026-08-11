De Francia a las escuelas agrotécnicas de Río Negro: Cómo es un intercambio educativo histórico

Ya extrañan menos. Ahora sí, se las ve disfrutar cada momento. Andan por zonas rurales, agradecidas por la cálida recepción y sorprendidas con las bellezas naturales y el potencial de la región. En el marco del primer intercambio educativo franco-argentino, dos estudiantes de 19 años oriundas de Francia se encuentran realizando una estancia formativa y cultural en establecimientos agrotécnicos rionegrinos , una experiencia que se extenderá hasta finales de agosto.

El proyecto, gestionado en forma conjunta por el Gobierno de Río Negro y las autoridades de Cooperación Internacional de Francia , comenzó a gestarse en 2024 y logró materializarse este año, convirtiéndose en un hecho inédito en la historia de la provincia.

La modalidad del programa combina la inmersión pedagógica con la integración comunitaria. Las estudiantes francesas se alojan en hogares de familias locales , lo que les permite vivir de cerca la cotidianeidad y las costumbres de la provincia.

En cuanto al itinerario formativo, la primera de las estudiantes se encuentra cursando y realizando prácticas en el CET N.º 11 de Viedma, acompañada por una familia anfitriona de la capital provincial. La segunda, más cerquita de Cipolletti: comenzó su trayecto en el CET 14 de Allen y, durante la segunda etapa de su estadía, se trasladará al CET 17 de General Roca.

Además del trabajo diario en los talleres y entornos formativos de las escuelas mencionadas, el itinerario incluye recorridas por zonas productivas y establecimientos agrotécnicos de la Región Sur y la Zona Andina.

Un aprendizaje totalmente nuevo para ellas

Uno de los aspectos más enriquecedores de la experiencia radica en las diferencias entre los sistemas educativos de ambos países. Desde la Dirección de Educación Técnica y Profesional del Ministerio de Educación rionegrino, su referente Damián Romano destacó la rápida adaptación de las jóvenes y la cálida recepción por parte de las comunidades escolares.

"Están sumamente contentas. Costó un poco al principio por la distancia de sus familias, pero a las pocas horas ya estaban socializando con sus pares. Las han recibido muy bien", señaló Romano.

Asimismo, el funcionario remarcó el impacto que causó en las estudiantes la amplitud del diseño curricular agrotécnico rionegrino en comparación con el modelo francés. Mientras que la formación agrícola en Francia suele enfocarse en sectores altamente especializados, los centros de educación técnica en Río Negro ofrecen un abanico integral que abarca:

Producción animal y vegetal

Industrialización y transformación de materias primas

Uso y mantenimiento de maquinaria agrícola

Esta diversidad de contenidos y actividades de campo representó uno de los elementos que más llamó la atención de las estudiantes visitantes.

La concreción de este intercambio consolida un puente pedagógico y cultural entre la Patagonia argentina y Europa. Desde la cartera educativa provincial destacan que este primer paso no solo enriquece la trayectoria académica de las alumnas francesas, sino que también estimula el intercambio cultural y la proyección internacional de los estudiantes y docentes de las escuelas agrotécnicas de Río Negro.