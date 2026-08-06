Se viene el II Modelo de Naciones Unidas del Alto Valle, Cipolletti 2026: los detalles

Entre viernes y sábado será la segunda capacitación de cara al gran encuentro del 4, 5 y 6 de septiembre . La convocatoria a los estudiantes secundarios y docentes de la ciudad.

Se trata de un espacio de formación destinado a jóvenes de nivel secundario.

La Asociación para las Naciones Unidas de la República Argentina (ANU-AR), junto al Rotary Club Cipolletti y la Municipalidad de Cipolletti, invita a estudiantes de nivel secundario de colegios públicos y privados de Cipolletti y de todo el Alto Valle a participar de la segunda jornada de capacitación del Modelo de Naciones Unidas del Alto Valle (MUN Alto Valle).

Se trata de un espacio de formación destinado a jóvenes de nivel secundario , orientado al desarrollo de habilidades de oratoria, negociación, pensamiento crítico, trabajo en equipo y liderazgo, en el marco de una simulación de las Naciones Unidas.

Durante estas jornadas se profundizará en el funcionamiento de las Naciones Unidas , el rol de las delegaciones, las reglas de procedimiento y las herramientas necesarias para desempeñarse con éxito durante la simulación.

Cabe destacar que esta actrivida es posible gracias al apoyo del municipio como asi tambien de toda la familia rotaria que está involucrada en el acompañamiento y la logística de esta actividad, a través de Interact, Rotaract y la Rueda de Cónyuges.

Sobre el Modelo

El II Modelo del Alto Valle se llevará a cabo los días 4, 5 y 6 de septiembre de 2026 en el Complejo Cultural Cipolletti (Fernández Oro 57, Río Negro), y está destinado a estudiantes de nivel secundario.

Informes e inscripción

Estudiantes y docentes interesados en participar y sumarse al MUN Alto Valle 2026 pueden escribir a:

Todavía se está a tiempo de formar parte del Modelo, que tendrá lugar en septiembre.

También pueden comunicarse por WhatsApp al *54 911 3599 2094, o visitar **www.anu-ar.org* para más información.