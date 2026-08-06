Violento asalto en el Barrio Obrero de Cipolletti: una menor fue amenazada y encerrada

El hecho ocurrió el miércoles por la mañana en una vivienda del B° Obrero B. Los sujetos rompieron la puerta de ingreso y se llevaron ''lo que encontraron a su paso''.

Se registró un violento robo en las primeras horas del miércoles en el B° Obrero B de Cipolletti . En el lugar se encontraba una menor de 15 años que fue encerrada en el baño mientras la amenazaban con un elemento cortopunzante.

Luego, los delincuentes revolvieron todo el interior del habitáculo y se apoderaron de una computadora portátil, un celular y artículos comestibles. En el mientras, la menor pudo escaparse para poder pedir ayuda y ahí pudo alertar a la policía.

Momentos de tensión se vivieron entre el aviso a la Policía, la aparición de los vecinos tras el intenso movimiento y la salida de los dos masculinos que salieron de la vivienda. Fue el personal de la Unidad 45 quien los divisó a metros del lugar, en una casa lindera. De inmediato fueron detenidos y puestos a disposición de la justicia. Anoticiada la fiscalía en turno dispuso la intervención de SENAF , que se convoque a personal de gabinete criminalístico.

Las víctimas y vecinos del barrio solicitan medidas efectivas ante este tipo de hechos porque quedan ''desprotegidos'' ante una situación como esta.

Otro caso impactante que ocurrió en Cipolletti

El Ministerio Público Fiscal avanza en la investigación por el ataque a un hombre de 69 años herido con un arma de fuego días atrás en el barrio San Lorenzo de Cipolletti, cuando le intentaron robar su camioneta al momento de llegar a su casa.

La semana pasada se realizaron cuatro allanamientos en distintos puntos de la ciudad que arrojaron resultados positivos, destacaron fuentes judiciales. Como resultado, secuestraron un revólver que estaría vinculado al hecho y detuvieron a una mujer sospechosa de haber participado en el intento de robo.

Los operativos fueron efectuados como consecuencias del análisis de las imágenes de las cámaras de videovigilancia públicas y privadas, y entrevistas con las víctimas y vecinos del lugar del hecho.

La camioneta que los delincuentes intentaron robarle a la víctima, quien sufrió un balazo en el cuello. Una mujer quedó detenida por el hecho. Archivo

Un revólver compatible con el usado en el ataque

El operativo estuvo a cargo del fiscal jefe Santiago Márquez Gauna y el fiscal del caso Guillermo Ibáñez y la adjunta Julieta Della Cha, junto con efectivos de la Comisaría 32, la Brigada de Investigaciones y el Gabinete de Criminalística, y autorizado por el juez de Garantías Juan Pedro Puntel.

En la investigación participa la Unidad Operativa de la Cuarta Circunscripción, organismo dependiente del Ministerio Público, quien asesora en las tareas de coordinación y ejecuta los pedidos instruidos por el fiscal.

Durante la inspección en una vivienda del barrio 200 Viviendas, la policía halló un arma de fuego. Las pericias balísticas realizadas en General Roca confirmaron que la vaina servida recolectada en la escena del hecho coincide con el arma secuestrada.

En ese mismo domicilio se identificó y detuvo a una mujer que inicialmente entorpeció el procedimiento policial. Sin embargo, la investigación fiscal la vincula directamente con la logística o ejecución del hecho, por lo que se le formularán cargos en las próximas horas.