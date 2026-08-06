Residencias universitarias en Cipolletti: acuerdo por una década entre municipio y la Unco

Como hace tres décadas, el Municipio renovó convenios con la Universidad Nacional del Comahue para el uso de viviendas para estudiantes.

La firma del convenio se llevó adelante entre el Intendente de Cipolletti y el Rector de la Unco.

La Universidad Nacional del Comahue ( Unco ) y la Municipalidad de Cipolletti renovaron el convenio de comodato que permite el uso de cinco viviendas destinadas a residencias universitarias.

La firma estuvo a cargo del rector de la Unco, Christian Lopes , y el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler . El acto reafirma un vínculo institucional que se sostiene desde hace más de tres décadas.

El convenio establece que los inmuebles continuarán siendo utilizados exclusivamente para el alojamiento de estudiantes regulares de la casa de estudios. Se trata de una política que apunta a sostener la inclusión educativa en el nivel superior.

Sebastian Fariña Petersen

Dónde están ubicadas las viviendas

Las cinco casas incluidas en el comodato se encuentran distribuidas en dos sectores de la ciudad. Tres de ellas están ubicadas sobre calle Blas Parera, a la altura de los números 267, 295 y 299.

Las otras dos viviendas se encuentran en calle Villegas, a la altura de los números 1.220 y 1.232. Todas forman parte de un esquema de residencias que ya se encuentra en funcionamiento desde hace años.

Desde la universidad destacaron que estas viviendas cumplen un rol central para estudiantes que llegan desde otras localidades de la región, especialmente aquellos que no cuentan con recursos para afrontar alquileres en el mercado privado. La firma del convenio se extiende por 10 años.

Una política con más de 30 años de historia

El primer convenio de cesión de uso de estos inmuebles fue firmado en noviembre de 1988. Desde entonces, el acuerdo ha sido renovado en distintas oportunidades, consolidándose como una herramienta sostenida en el tiempo.

El pasado 5 de junio, la Universidad Nacional del Comahue solicitó formalmente la renovación del comodato. La respuesta del municipio fue favorable, lo que permitió avanzar rápidamente en la firma del nuevo acuerdo.

De esta manera, ambas instituciones ratificaron la importancia de mantener políticas conjuntas orientadas a garantizar condiciones dignas de estudio y permanencia para la comunidad universitaria.

El rol de las residencias en la inclusión educativa

En los considerandos del convenio, se destaca el valor estratégico de las residencias universitarias como herramienta para facilitar el acceso a la educación superior, especialmente para estudiantes provenientes de localidades alejadas.

El documento subraya que contar con un espacio habitacional adecuado impacta directamente en las trayectorias académicas, permitiendo a los estudiantes enfocarse en sus estudios sin las dificultades que implica resolver cuestiones de vivienda.

Además, se remarca que este tipo de políticas contribuyen al cumplimiento del derecho a la educación superior, reconocido tanto por la Constitución Nacional como por la Ley de Educación Superior vigente en el país.

Acompañamiento institucional

Durante el acto de firma, el rector Christian Lopes estuvo acompañado por integrantes de su equipo de gestión. Participaron la vicerrectora Lorena Higuera y la secretaria de Planeamiento y Desarrollo Institucional, Victoria Alfonso.

También estuvieron presentes la coordinadora de Gabinete, Eugenia Rodríguez, y el secretario de Comunicación y Medios, Gerardo Bilardo.

Desde el municipio, en tanto, destacaron la importancia de sostener políticas públicas que acompañen a los jóvenes en su formación académica y que fortalezcan el vínculo entre la universidad y la comunidad local.