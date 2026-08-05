Estudiantes universitarios organizan festejos por el Día del Niño en tres barrios de Cipolletti

Estudiantes cipoleños de la UNCo, en otra muestra de su compromiso constante con la comunidad, preparan festejos por el Día del Niño en tres barrios.

Estudiantes de las facultades locales de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) , en otra muestra de solidaridad y compromiso con la sociedad, concretarán festejos por el cada vez más cercano Día del Niño en tres barrios de Cipolletti . Al efecto, están solicitando la colaboración de la comunidad para garantizar que los pibes y pibas tengan la celebración que tanto merecen.

Los universitarios pertenecen a los Centros de Estudiantes de las facultades Ciencias Médicas y de Ciencias de la Educación y Psicología y militan en la organización Aluvión Estudiantil, de enorme gravitación y representatividad, confirmada desde hace años en las elecciones del claustro.

Más aun, la agrupación, cuyos integrantes se identifican en sus labores por el color azul de sus remeras, pulóveres, bucitos, bombos y banderas y por la imagen de El Eternauta , ha adquirido tal protagonismo y dinamismo por las múltiples facetas que despliega que resulta casi única no solo en el ámbito de la UNCo sino en el conjunto de la educación regional.

Estudiantes de las facultades de Ciencias de la Educación y Psicología y de Ciencias Médicas están preparando la celebración del Día del Niño en tres barriadas de Cipolletti. Como en años pasados, el aporte de la comunidad será clave para cumplir las actividades.

En sus actividades, los estudiantes que participan se preocupan tanto por hacer valer los derechos existentes del alumnado y por conquistar otros nuevos, según las exigencias de los tiempos, como por tender lazos permanentes con la comunidad cipoleña, en particular, con la que enfrenta más carencias y dificultades en los barrios populares.

En la actualidad, se han propuesto como uno de sus principales objetivos el preparar celebraciones por el Día del Niño que les asegure a los chicos y chicas que concurran un lindo momento, con regalos, dulces y ricos panificados que los haga felices y que puedan disfrutar.

Tres festejos de los estudiantes

Los integrantes de los Centros de Estudiantes y Aluvión han programado tres festejos sucesivos, el primero de ellos será el domingo 16 de agosto, que este año es la fecha calendario del Día del Niño, en las 432 Viviendas, al norte de la ciudad.

Las celebraciones tendrán continuidad el viernes 21 de agosto en el barrio Ferri, en el extremo noroeste de la ciudad, en tanto que la última actividad se llevará adelante el domingo 30 en el barrio La Paz, en el extremo norte de calle Mengelle. El horario se ha programado para la tardecita, pasadas las 16.

Los interesados en colaborar pueden comunicarse al celular 2995073831 o al correo electrónico @aluvioncipolletti, además de estar habilitado para recibir aportes el alias INFANCIASALUVION a nombre de Azul Morales.

Donaciones y ayuda en la organización

Además de recibirse donaciones y aportes, los que quieran ayudar en la organización de las actividades serán bienvenidos, porque todo contribuye al noble objetivo de brindar un rato de alegría y sonrisas de los niños.

Vale consignar que para los estudiantes de Aluvión siguen prefiriendo la designación de Días de las Infancias que se daba oficialmente a la fecha hasta el año pasado, en que el gobierno nacional decidió retornar a la más vieja denominación de Día del Niño.

Alex Bartels, presidenta del Centro de Estudiantes de Ciencias de la Educación y Psicología, manifestó que la militancia de Aluvión se ha fijado desde sus inicios, hace ya algunos años, el objetivo de devolver a la comunidad lo que el esfuerzo de la propia comunidad posibilita, que es el funcionamiento de la UNCo y las demás Universidades Públicas, a través de los impuestos y otros ingresos que recibe el Estado nacional de la sociedad.

Compromiso comunitario

Con ese compromiso, son numerosas las actividades comunitarias que vienen desplegando el estudiantado universitario local, materializado en clases de apoyo, talleres de arte y de otras habilidades y posibilidades de formación, y en el desarrollo de prácticas deportivas.

Las iniciativas se realizan, en particular, en los barrios de clase trabajadora y de la periferia, especialmente en los tres en los que este año se celebrará el Día del Niño, esto es, las 432 Viviendas, Ferri y, en especial, La Paz, en el que se focalizan continuamente distintas propuestas para los vecinos.

Bartels destacó, sobre todo, lo que tiene que ver con la organización y concreción de los festejos del que ella prefiere llamar Día de las Infancias, por la emoción que despierta y por lo gratificante que resulta ver cómo sonríen y ríen de contentos los niños y niñas que son agasajados.

La alegría de los juguetes

Recordó que en la celebración del 2024 se contó con la colaboración de una institución que donó nada más y nada menos que 300 juguetes nuevos. Expresó que la alegría de los pibes y pibas al abrir los paquetes que contenían los juguetes de regalo les hizo a ella y sus compañeros y compañeras sentir tanta felicidad que el momento se volvió conmovedor, con un inmenso regocijo que resulta difícil expresar con palabras. Sentimiento puro el de la solidaridad.

Convocan a la solidaridad de los cipoleños para llevar adelante los festejos programados para el Día del Niño, también llamado Día de las Infancias por muchas personas, entre ellas, los universitarios de la UNCo que han programado tres celebraciones en la ciudad.

Este año, hasta ahora, no se cuenta con donaciones de juguetes nuevos, por lo cual lo que se están solicitando son juguetes usados pero en buen estado de conservación, o sea, lo mejor cuidado posible y que permitan a los niños jugar con ellos casi como si fueran nuevos.

Destacó, además, la vocación solidaria de los cipoleños, que temporada tras temporada, ejercen esa característica que los identifica ampliamente, y que es precisamente la solidaridad activa y concreta. Para los festejos, se esperan este agosto, además de juguetes, donaciones de dulces y golosinas ricas y sanas y de los ingredientes necesarios para ofrecer una linda merienda con chocolate caliente que tanto gusta. Aparte, se preparan juegos y actividades para la diversión de los más chicos, los que siempre deben ser los primeros de todos.