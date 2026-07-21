Llega una exposición de autos y camiones clásicos a beneficio del Día del Niño

La actividad está pensada para toda la familia y recibirán donaciones de alimentos no perecederos.

El evento con fines solidarios nace con el objetivo de recolectar alimentos para celebrar el Día del Niño y la Niña . La entrada es libre y se solicita la colaboración de la comunidad.

El sábado 1 de agosto , el predio del Polideportivo N.º 1 se transformará en el escenario de una gran exposición de vehículos clásicos , pensada para el disfrute de toda la familia y con un fin puramente solidario.

La propuesta, que comenzará a partir de las 12 horas y hasta las 23 horas, invita a vecinos y aficionados del motor a recorrer un viaje en el tiempo a través de modelos icónicos de distintas épocas. Autos y camionetas que tienen una gran historia serán parte de una exhibición única .

Una jornada para disfrutar en familia, recorriendo vehículos, compartiendo buena música, espectáculos, gastronomía y el paseo de emprendedores de La Perla de Oro.

Motores en marcha por una buena causa

Más allá del atractivo visual y la pasión por los motores, el corazón del evento reside en su causa benefactora. La iniciativa busca reunir la mayor cantidad de alimentos no perecederos, que serán destinados a quienes más lo necesitan. Sin embargo, el evento tiene un alto valor histórico para fomentar las relaciones sociales entre vecinos y se espera que sea un punto de gran punto de encuentro.

Qué alimentos donar?

Los bancos de alimentos y organizaciones benéficas priorizan productos nutritivos, fáciles de almacenar y de larga duración. Para armar una donación ideal y equilibrada, elige alimentos no perecederos básicos que aporten energía y nutrientes sin requerir cocciones complejas.