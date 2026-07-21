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Llega una exposición de autos y camiones clásicos a beneficio del Día del Niño

La actividad está pensada para toda la familia y recibirán donaciones de alimentos no perecederos.

2° expo de autos y camiones en Fernández Oro. Foto: Gentileza. 

2° expo de autos y camiones en Fernández Oro. Foto: Gentileza. 

El evento con fines solidarios nace con el objetivo de recolectar alimentos para celebrar el Día del Niño y la Niña. La entrada es libre y se solicita la colaboración de la comunidad.

El sábado 1 de agosto, el predio del Polideportivo N.º 1 se transformará en el escenario de una gran exposición de vehículos clásicos, pensada para el disfrute de toda la familia y con un fin puramente solidario.

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La propuesta, que comenzará a partir de las 12 horas y hasta las 23 horas, invita a vecinos y aficionados del motor a recorrer un viaje en el tiempo a través de modelos icónicos de distintas épocas. Autos y camionetas que tienen una gran historia serán parte de una exhibición única.

Una jornada para disfrutar en familia, recorriendo vehículos, compartiendo buena música, espectáculos, gastronomía y el paseo de emprendedores de La Perla de Oro.

Motores en marcha por una buena causa

Más allá del atractivo visual y la pasión por los motores, el corazón del evento reside en su causa benefactora. La iniciativa busca reunir la mayor cantidad de alimentos no perecederos, que serán destinados a quienes más lo necesitan. Sin embargo, el evento tiene un alto valor histórico para fomentar las relaciones sociales entre vecinos y se espera que sea un punto de gran punto de encuentro.

Qué alimentos donar?

Los bancos de alimentos y organizaciones benéficas priorizan productos nutritivos, fáciles de almacenar y de larga duración. Para armar una donación ideal y equilibrada, elige alimentos no perecederos básicos que aporten energía y nutrientes sin requerir cocciones complejas.

  • Legumbres secas o enlatadas: Lentejas, garbanzos y porotos aportan proteínas esenciales y son muy saciantes.
  • Arroz: Un carbohidrato básico que sirve como base para multitud de platos.
  • Fideos y pastas secas: Alimento fácil de preparar, rendidor y de gran valor nutricional.
  • Leche en polvo: Fundamental, especialmente para familias con niños, ya que es fácil de transportar y almacenar.
  • Aceite de cocina: Un producto esencial para cocinar, siendo el de girasol o maíz los más valorados.
  • Salsa o puré de tomate: Un excelente complemento para acompañar las pastas y sumar vegetales.
  • Harina de trigo: Un ingrediente versátil muy solicitado en comedores sociales.
  • Azúcar: Un insumo básico que es necesario para complementar cualquier canasta familiar.
  • Avena: Un alimento nutritivo y muy útil para preparar desayunos o meriendas.
  • Galletitas: Pueden ser de agua, dulces o tipo cracker.

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