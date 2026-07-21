"Los pibes de Malvinas" realizan colecta solidaria para la Línea Sur

Con casi tres décadas de labor ininterrumpida, los excombatientes de Río Negro iniciaron una nueva colecta de ropa, calzado y abrigo para habitantes del sur de la provincia de Río Negro.

los excombatientes de Río Negro iniciaron una nueva colecta de ropa, calzado y abrigo. Foto: archivo.

los excombatientes de Río Negro iniciaron una nueva colecta de ropa, calzado y abrigo. Foto: archivo.

Como lo hacen de manera ininterrumpida cada año, " los pibes de Malvinas " vuelven a ponerse al frente de una causa noble: ayudar a quienes más lo necesitan . Manteniendo intacto el espíritu de entrega y camaradería que los unió, el grupo de excombatientes puso en marcha una nueva colecta solidaria destinada a las comunidades más vulnerables de la Línea Sur. A continuación, todos los detalles sobre cómo sumarse y qué donaciones están recibiendo para hacer posible esta gran travesía.

La cruzada busca recolectar elementos de primera necesidad para mitigar los efectos del duro invierno patagónico.

Los refuerzos, estarán concentrados en asistir a los habitantes de parajes como: Laguna Blanca , Las Bayas , Fitamiche y Chacay Huarruca . Cabe destacar que estas zonas han sido fuertemente castigadas por las recientes nevadas y la acumulación de barro en los caminos por los que circulan a diario.

La convocatoria, que se extenderá hasta mañana miércoles 22 de julio y hace hincapié en la necesidad urgente de frazadas, colchones, camperas de abrigo, ropa en buenas condiciones y calzado. Para facilitar la participación de la comunidad.

Centros de recepción

En Cipolletti el punto de encuentro es la gomería ''ARA Gral. Belgrano'', situada en Tres Arroyos 99.

En General Roca, las donaciones se reciben en la sede de Veteranos ubicada en la intersección de Bahía Blanca y Dr. Epifanio, dentro del Barrio 250 Viviendas.

Los vecinos de Allen pueden acercarse a la calle Tobas 804 en el Barrio Vidrieras.

Los tres puntos re recepción funcionan de 10 a 18 horas.

El próximo jueves 23 de julio será el inicio de la travesía, momento en que una comitiva integrada por cuatro veteranos y cuatro colaboradores partirá rumbo a la Línea Sur. El grupo se encargará del traslado logístico de las donaciones y es financiado íntegramente con un fondo común propio de los excombatientes y se realiza utilizando sus vehículos particulares.

Patria, fútbol y memoria

En este contexto, y en medio de la efervescencia que dejó el reciente partido entre Argentina e Inglaterra, los veteranos de Malvinas volvieron a ocupar un lugar central en la escena pública. El cruce futbolístico reavivó homenajes y reconocimientos hacia quienes defendieron nuestras islas, y varios excombatientes expresaron lo emotivo y significativo que resulta para ellos ver que, más allá del resultado deportivo, la sociedad no olvida su historia.

Que el pueblo los recuerde y valore es, para ellos, tan importante como cualquier otro gesto de apoyo: fútbol, patria y memoria se entrelazan una vez más para mantener viva la llama de un sacrificio que no debe caer en el olvido.