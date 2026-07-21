Otra agresión en un hospital rionegrino: familiares de una paciente fallecida atacaron al personal médico

Fue durante el fin de semana en una localdiad del Alto Valle. Ate reclamó que se garantice la seguridad del personal. El gobierno había anunciado la aplicación de un protocolo.

Trabajadores del hospital de General Roca fueron agredidos por familiares de una paciente fallecida. Ate exige aplicar un protocolo para la seguridad del personal.

Un nuevo hecho de violencia sufrieron empleados de Salud Pública provincial. Sucedió durante el último fin de semana en el hospital Francisco López Lima de General Roca , luego del fallecimiento de una paciente que se encontraba en terapia intensiva.

El ataque se produjo cuando los familiares de la mujer tomaron conocimiento del deceso y agredieron a médicos y enfermeros que se encontraban en el sector. Los trabajadores sufrieron insultos, empujones y amenazas, informó el sitio ANRoca.

El incidente provocó un gran desconcierto y temor en la institución, desde donde se informó que la Justicia inició una investigación para determinar las responsabilidades del caso.

Pero además también hizo resurgir el reclamo por el estado de vulnerabilidad en que se encuentra el personal hospitalario, dado que no es la primera vez que sufren actitudes hostiles de gente que acude por atención sanitaria.

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El reclamo de ATE

Desde ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) difundieron un comunicado en el que reclamaron al Ministerio de Salud que “garantice la seguridad de los y las trabajadoras de Hospitales y centros de salud y plantea la necesidad de implementar un protocolo de actuación para estos casos”.

“Exigimos al Ministerio de Salud que de una vez por todas tome cartas en el asunto y garantice con celeridad la seguridad de quienes cumplimos funciones dentro del hospital y de los centros de salud”, señaló Facundo Cappello, dirigente de la seccional Alto Valle Este del gremio estatal, y también trabajador de la salud.

“Como trabajadores cumplimos con todo lo que se nos pide, pero es inadmisible que tengamos miedo cada vez que vamos a trabajar por no saber si vamos a volver a nuestras casas de la misma manera en la que nos fuimos. Exigimos que se haga la inversión necesaria en la seguridad de los y las trabajadoras de la salud”, sostuvo el dirigente.

Desde el gremio, ante la reiteración de hechos similares, señalaron que “la seguridad no puede limitarse a áreas específicas, sino que debe ser permanente en todos los sectores del hospital y en cada centro de salud para resguardar la integridad física de quienes brindan atención las 24hs a toda la comunidad”.

La fuerte advertencia del gobernador Weretilneck

En junio del año pasado un ataque sufrido por personal hospitalario de Cipolletti generó no solo un fuerte repudio de la comunidad, sino que hasta el propio gobernador Alberto Weretilneck se manifestó en el mismo sentido y anunció que habían denunciado al agresor, un joven con problemas de adicciones.

“Vamos a perseguir a quienes agredan a trabajadores de nuestros hospitales. No vamos a permitir que se sigan repitiendo actos de violencia en el sistema de salud”, expresó el mandatario a través de sus redes sociales, reproducidas en un comunicado oficial.

Weretilneck además identificó públicamente al principal agresor, Franco Adrián Lautaro Flores, y cuestionó la decisión judicial que lo dejó libre horas después del episodio. “Esto es inadmisible. No puede ser que quienes atacan a enfermeros y médicos queden libres como si nada hubiera pasado. Hay que terminar con esta impunidad”, sostuvo.

Anunciaron un protocolo de seguridad

El ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, también se solidarizó el personal agredido, expresó su repudio y fue enfático: “Vamos a ir hasta las últimas consecuencias. No podemos naturalizar estos hechos, cada vez más frecuentes en hospitales de todo el país”.

Desde el Gobierno de Río Negro se ratificó entonces que “la salud pública debe garantizarse en un entorno seguro y protegido, tanto para el personal como para los pacientes”.

El funcionario recordó que, junto a su par de Seguridad, Daniel Jara, se encontraban abocados en el armado de un protocolo de seguridad en los hospitales de la provincia. “El objetivo es fortalecer la seguridad en los hospitales y garantizar la protección de pacientes, profesionales y trabajadores de la salud”, se resaltó en aquella oportunidad.