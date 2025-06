Alberto Weretilneck cuestionó a la Justicia por liberar al agresor de empleados hospitalarios

Hospital guardia La trabajadora hospitalaria acusó a su compañero de haberla amenazado con fotos sexuales de ella que encontró en una computadora. Archivo

El incidente se produjo el fin de semana, cuando Flores de 26 años de edad y oriundo de Bahía Blanca, acudió al establecimiento hospitalario aquejado por una descompensación, con signos de un cuadro epiléptico agravado por el presunto consumo de alcohol y drogas.

El joven fue sometido a distintos estudios, pero en un momento se levantó de la cama totalmente excitado, se arrancó la canalización intravenosa y salió al exterior de la guardia, donde lo esperaban familiares y conocidos, quienes comenzaron a insultar a médicos y enfermeros, quienes intentaron calmar al paciente para seguir con el tratamiento.

Sin embargo tras los gritos comenzaron a golpear a los trabajadores de salud.

alberto weretilneck

Un Policía que estaba de custodio buscó frenar la agresión, pero se vio sobrepasado, por lo que requirió refuerzos.

Flores fue detenido por el hecho y conducido a los calabozos de la Comisaría 24 del barrio Don Bosco. Sin embargo pocas horas después volvió a las calles por orden Judicial.

Trascendió que al menos uno de los empleados golpeados no podrá volver a ocupar su puesto en lo inmediato debido a las lesiones sufridas.

“Esto es inadmisible”

Weretilneck expresó su bronca por la “decisión de la Justicia” de dejarlo en libertad.

“Esto es inadmisible. No puede ser que quienes se atreven a agredir a nuestros enfermeros, a nuestros médicos, a quienes trabajan para cuidarnos, puedan atacar su integridad y retirarse como si nada hubiera pasado”, enfatizó.

Agregó que ya presentaron la denuncia correspondiente y anticipó que instruyó al Ministerio de Salud para que se presente como querellante.

tuit weretilneck

“Vamos a exigir que este hecho no quede impune. No nos vamos a quedar de brazos cruzados. Vamos a actuar con todas las herramientas legales que tenemos para que este tipo de situaciones no se naturalicen y para que los responsables reciban las sanciones que corresponden”, subrayó el gobernador.

Advirtió que los hospitales “son espacios de cuidado. No de violencia. Y el Estado va a estar presente para proteger a nuestros trabajadores de salud”.

Repudio de ATE

Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Cipolletti expresaron su “más enérgico repudio ante los hechos de violencia ocurridos durante la madrugada del lunes 2 de junio, cuando compañeros y compañeras de la guardia del Hospital de Cipolletti fueron agredidos por familiares de un paciente que estaba siendo atendido”.

Recordaron también que no es un hecho inédito, sino repetido.

“Este tipo de situaciones no son aisladas, ni es la primera vez que ocurren, lamentablemente, se repiten con frecuencia en los distintos servicios del hospital, y particularmente en la guardia, afectando gravemente la integridad física y emocional de nuestros compañeros y compañeras de salud”, expresaron en un comunicado, en el que reclaman a las autoridades que “refuercen de manera urgente las medidas de seguridad necesarias para proteger a los trabajadores y trabajadoras del nosocomio”.

Brutal agresión en el hospital de Cipolletti.mp4

Qué dice la orden de libertad

Flores fue imputado por el delito de "lesiones y amenazas" en una audiencia realizada este último lunes 2, que estuvo a cargo de la jueza Amorina Sánchez Merlo, con la intervención del fiscal Martín Pezzetta y la defensora Oficial Silvana Ayenao.

Tras la formulación de cargos, en la que la Fiscalía no requirió la prisión preventiva se informó, la magistrada dispuso la libertad de Flores con el cumplimiento de pautas de comportamiento, y lo comunicó mediante un oficio dirigido al jefe de la Comisaría 24, donde el violento estaba detenido.

La resolución agrega que le debían informar al agresor que "deberá cumplir las medidas de restricción de hostigamiento y actos violentos que le han fijado en relación al personal médico del hospital local".