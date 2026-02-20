Operativo sorpresa: un llamado anónimo desbarató un kiosco narco

La Policía de Río Negro secuestró más de 300 dosis de sustancias ilícitas fraccionadas y dos kilos de marihuana. Una pareja quedó detenida.

Durante el procedimiento se incautaron 300 dosis de cocaína y dos kilos de marihuana en distintos formatos.

A partir de un llamado anónimo que denunció movimientos extraños al 0800-Drogas , la Policía de Río Negro realizó un operativo en Chimpay que desbarató un kiosco narco y culminó con el secuestro de más de 300 dosis de cocaína fraccionada en envoltorios y cerca de 2 kilos de marihuana en diferentes etapas de producción. La pareja residente de la vivienda quedó detenida .

La alerta telefónica puso en marcha una investigación que se extendió durante dos meses . El llamado advirtió sobre movimientos sospechosos en una vivienda céntrica de la localidad, donde llegaban personas en cualquier momento del día y se retiraban a los minutos.

A partir de ese llamado y la información del inmueble, el personal especializado realizó seguimientos y reunió pruebas que permitió solicitar la orden judicial de allanamiento que dio lugar al procedimiento.

El trabajo estuvo a cargo de la Delegación de Toxicomanía de Lamarque. Las tareas se desarrollaron bajo la órbita del Área de Investigaciones y Litigación de Delitos Sencillos.

Tiros y marihuana Roca Foto ilustrativa.

Durante el procedimiento, se encontraron 300 envoltorios de clorhidrato de cocaína listos para su comercialización. También se secuestró marihuana en distintos formatos, plantas cultivadas, material secado, frascos con flores y dosis fraccionadas. Los narcotests de confirmaron la presencia de ambas sustancias, lo que confirmó la actividad ilícita de narcomenudeo en el lugar.

Dos personas detenidas

Como resultado del allanamiento, una pareja adulta que residía en el inmueble quedó imputada por infracción a la Ley de Estupefacientes. La Justicia Federal dispuso la notificación de formación de la causa y la investigación continuará para determinar las responsabilidades penales.

Mientras tanto, las actuaciones siguen bajo la órbita de la Unidad Fiscal Federal de General Roca. De esta manera, un llamado anónimo a la línea telefónica dispuesta por el Gobierno de Río Negro permitió desbaratar otro kiosco narco más.

La Policía Federal desbarató un kiosco narco en las 1200 Viviendas

Agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) desmantelaron kiosco narco que vendía cocaína al menudeo en las 1200 Viviendas de Cipolletti.

La investigación comenzó a mediados de enero a partir de la recepción de una denuncia anónima que daba cuenta de un departamento del barrio donde funcionaba un kiosco narco para la venta de cocaína al menudeo.

federal cocaina droga La investigación comenzó a mediados de enero a partir de la recepción de una denuncia anónima que daba cuenta de un departamento del barrio donde funcionaba un kiosco narco.

En virtud de ello, el área de investigación y litigio de casos sencillos de la unidad fiscal de General Roca, a cargo de Sebastián Gallardo, junto a la Auxiliar Fiscal, Greta Domina, encomendó al personal de la División Antidrogas Cipolletti de la PFA la investigación del caso, con la finalidad de esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

Los policías federales llevaron a cabo diversas tareas de campo y análisis de datos que permitieron establecer que, efectivamente, un domicilio emplazado en el barrio 1.200 Viviendas era utilizado por dos sospechosos para la comercialización de estupefacientes.

La venta de droga no solo se realizaba en el interior de la vivienda, sino también en la vía pública, a plena vista de transeúntes y vecinos del lugar.

cocaina droga policia federal La investigación confirmó que un domicilio emplazado en el barrio 1.200 Viviendas era utilizado por dos sospechosos para la comercialización de estupefacientes.

El juez Greca ordenó este viernes la realización de un allanamiento en el inmueble ubicado sobre la calle La Plata Este.

Durante el procedimiento, dos hombres de 28 y 18 años fueron identificados y quedaron imputados en la causa como presuntos responsables de las actividades ilícitas. Asimismo, se procedió al secuestro de 121 envoltorios que contenían dosis de clorhidrato de cocaína, la suma de 200.700 pesos en efectivo, tres teléfonos celulares y una balanza de precisión.

Los involucrados, ambos de nacionalidad argentina quedaron junto a los elementos decomisados a disposición del magistrado interventor, por infracción a la Ley Nacional de Drogas.