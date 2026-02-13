La Policía Federal desbarató un kiosco narco en las 1200 Viviendas

A partir de una denuncia anónima, la Policía Federal detectó venta de cocaína al menudeo en una vivienda de las 1200 Viviendas.

Agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) desmantelaron kiosco narco que vendía cocaína al menudeo en las 1200 Viviendas de Cipolletti .

La investigación comenzó a mediados de enero a partir de la recepción de una denuncia anónima que daba cuenta de un departamento del barrio donde funcionaba un kiosco narco para la venta de cocaína al menudeo .

En virtud de ello, el área de investigación y litigio de casos sencillos de la unidad fiscal de General Roca, a cargo de Sebastián Gallardo , junto a la Auxiliar Fiscal, Greta Domina , encomendó al personal de la División Antidrogas Cipolletti de la PFA la investigación del caso, con la finalidad de esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

Los policías federales llevaron a cabo diversas tareas de campo y análisis de datos que permitieron establecer que, efectivamente, un domicilio emplazado en el barrio 1.200 Viviendas era utilizado por dos sospechosos para la comercialización de estupefacientes.

cocaina droga policia federal

La venta de droga no solo se realizaba en el interior de la vivienda, sino también en la vía pública, a plena vista de transeúntes y vecinos del lugar.

El juez Greca ordenó este viernes la realización de un allanamiento en el inmueble ubicado sobre la calle La Plata Este.

Durante el procedimiento, dos hombres de 28 y 18 años fueron identificados y quedaron imputados en la causa como presuntos responsables de las actividades ilícitas. Asimismo, se procedió al secuestro de 121 envoltorios que contenían dosis de clorhidrato de cocaína, la suma de 200.700 pesos en efectivo, tres teléfonos celulares y una balanza de precisión.

Los involucrados, ambos de nacionalidad argentina quedaron junto a los elementos decomisados a disposición del magistrado interventor, por infracción a la Ley Nacional de Drogas.