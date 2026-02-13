Golpe millonario: se robaron $6,5 millones y dólares de una camioneta

La camioneta estaba estacionada frente a un corralón sobre la Ruta Nacional 40. Misterio por el modus operandi ya que el vehículo tenía la alarma activada.

El hombre denunció que le robaron la suma de $6,5 millones de pesos y 2400 dólares.

Un millonario robo tuvo lugar en El Bolsón , luego de que un comerciante estacione su camioneta sobre la Ruta Nacional N°40 y al regresar, verificó la sustracción de más de 6,5 millones de pesos y 2.400 dólares que estaban colocados en el interior del rodado. Investigan las cámaras del lugar y la posibilidad de que los individuos tenían información previa de la presencia del dinero para cometer el robo.

El episodio sucedió en horas de la tarde, en un sector transitado de la Ruta 40 Sur , cuando el hombre estacionó su camioneta al frente a un corralón. La víctima descubrió el faltante de dinero cuando regresó al vehículo y notó la sustracción de la millonaria suma.

De acuerdo con la denuncia, el dinero estaba guardado en el habitáculo del rodado. La víctima advirtió el faltante de dinero al regresar a la camioneta , momento en que detectó que desconocidos habían logrado acceder al interior sin dejar señales evidentes de violencia ni forzar las puertas de entrada.

Comisaría El Bolsón.jpeg El hombre denunció que le robaron una millonaria suma del habitáculo de la camioneta. noticiasdelbolson.com.ar

Misterio por el modus operandi utilizado: no forzaron las puertas ni inhibieron la alarma

Un dato que intrigó al propietario y a los agentes policiales es que la camioneta tenía alarma activada y cierre centralizado, condiciones que deberían haber dificultado el acceso al rodado. Esta situación abre interrogantes sobre el método utilizado para vulnerar el sistema de seguridad sin ser advertidos, como sucedió en otras localidades con la inhibición de alarmas. Pero este método directamente no permite la colocación de la alarma y en este caso, el dispositivo estaba activado.

La cantidad de dinero robado, en monera nacional y extranjera, colocó al robo como uno de los episodios delictivos más llamativos en la localidad cordillerana. La suma sustraída y la precisión del momento en el que ocurrió el robo, permite sospechar que los autores del hecho contaban con información previa sobre la presencia del dinero.

Lo atraparon con una barreta y una herramienta para cortar candados

Dos jóvenes encapuchados intentaron entrar a una vivienda del barrio Manzanas del Sol barreteando el portón, pero no lograron abrirlo. Por el ruido, el dueño de la vivienda los vio y les gritó, por lo que se dieron a la fuga. Sin embargo, un rápido aviso a la Policía permitió detener a uno de los involucrados.

Un patrullero de la Comisaría 32 fue a la casa de la víctima minutos después del llamado, alrededor de la 1:30 de este viernes. El denunciante describió la vestimenta de los sospechosos: uno iba con campera roja y, el otro, con pullover blanco. Con esos datos, la Policía recorrió la zona y dieron con un joven que coincidía con la descripción. Merodeaba el Parque Norte, por Diagonal La Plata.

secuestro ladrón barreta Los dos jóvenes encapuchados intentaron entrar a una vivienda del barrio Manzanas del Sol.

Herramientas para forzar rejas y candados

Al demorarlo para pedirle la documentación, notaron que entre sus prendas llevaba una barreta color plata; una tijera cortapernos, un pasamontañas de color negro y un par de guantes de látex, también de color negro. La barreta y la tijera cortapernos son herramientas utilizadas por los ladrones para forzar rejas y candados, por lo que el hallazgo es un claro indicio de sospecha contra el demorado.

Según relataron fuentes policiales, el joven había escondido la barreta en la manga del buzo, pero no pudo engañar a los policías.

herramientas robo ladron Los jóvenes llevaban una barreta para forzar puertas.

La Policía determinó que la barreta que tenía el joven coincidía con el ancho de las marcas que dejaron los ladrones en la reja al hacer palanca para intentar abrirla.

Como el sospechoso detenido tenía 17 años, la fiscal de turno Giovanna Moro dispuso la entrega a su progenitor y la notificación del inicio de una causa por tentativa de robo.