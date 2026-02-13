Fin de semana largo en Cipolletti: cómo funcionará la recolección de residuos

Desde el gobierno local dieron a conocer las modificaciones que tendrá el servicio durante los feriados por Carnaval.

Desde la municipalidad dieron a conocer cómo será el cronograma de los servicios.

La Secretaría de Servicios Públicos de Cipolletti dio a conocer el cronograma de funcionamiento de los servicios durante el fin de semana largo por Carnaval , con ajustes en la recolección de residuos y horarios especiales en el Cementerio.

Desde el organismo informaron los horarios de recolección de basura y la apertura del Cementerio local para el próximo lunes 14 y martes 15 de febrero.

Turno mañana: recolección solo en el sector gastronómico de la zona centro

Turno noche: se retoma el servicio con normalidad

Horarios del Cementerio en Cipolletti

El Cementerio local abrirá sus puertas lunes 16 y martes 17 de febrero, en el horario de 9 a 18 horas para visitas y trámites habituales.

Además, remarcaron que ante cualquier emergencia, los vecinos pueden comunicarse con la Central al 109.

Carnaval 2025: Cuánto cuesta la última escapada del verano a Las Grutas

Se viene la última gran oportunidad de concretar una escapadita al mar en este verano 2025. Y por proximidad, Las Grutas suele ser uno de los destinos más elegidos por los valletanos, que la tienen a no más de cinco horas de auto. En ese contexto, LM Cipolletti se propuso averiguar cuánto gasta una familia vecina, de 4 integrantes, para pasar el feriado de carnaval disfrutando en la playa.

Según las fuentes consultadas, personas que van y vienen habitualmente desde ese destino turístico rionegrino a nuestra región y conocen a la perfección del rubro hotelero y gastronómico, “hay que destinarle no menos de 700 mil pesos, incluyendo gastos de combustible, comida y alojamiento en departamento. De ahí para arriba”.

Claro que los costos se reducen apelando a la opción más austera del camping. “En ese caso hay que calcular unos 400 mil”, cuenta Matías Resa, propietario de Guarda La Ola, que dispone de ambas alternativas.

Ubicado en Roca 777 desde 2008, altura segunda bajada, el empresario celebra la gran expectativa y demanda que existe en torno al Carnaval, lo que al menos viene a maquillar lo que a su entender fue una temporada “mala en comparación con el verano 2024”.

“Ya tenemos un 80 ó 90 por ciento de ocupación en departamentos y se prevé que habrá mucho movimiento en nuestro camping, porque están llamando y pidiendo precios”, destacó Resa, oriundo de Plottier.