Luto en Cipolletti: Murió el querido Juan Scopel, descubridor del Chala Parra

Fue uno de los dirigentes de inferiores más importantes, el que fichó al ídolo. Del emotivo reconocimiento del Chala a los almuerzos virales. Homenajes en vida y triste adiós.

La muerte de Juan Scopel , dirigente histórico del club Cipolletti y descubridor del gran ídolo Pablo Chala Parra , golpea duro a esa tradicional entidad y a toda la ciudad, que despide con enorme dolor a uno de sus vecinos más queridos. Scopel luchaba con una cruel enfermedad y, consciente de eso, su hijo Atilio durante el último tiempo subía a redes sociales entretenidos videos de almuerzos familiares a modo de “homenaje en vida” .

“¡Hasta siempre, Juan! Uno de los mejores dirigentes de inferiores del Club Cipolletti . Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento”, fue la historia que le dedicó la institución Albinegra en su cuenta de Facebook.

Al menos, en este contexto de tristeza, tranquiliza saber que nadie se guardó nada y tanto desde su entorno, como de Cipo y del propio Chala abundaron los reconocimientos hacia su persona en los últimos tiempos, en los que se le hizo saber a Juancito lo importante que fue en su rol y la admiración y el respeto que todos le tenían.

El enorme reconocimiento del Chala Parra a Scopel

El 1 de septiembre de 2024, sin ir más lejos, el club Cipolletti le entregó una plaqueta y el Chala Parra, su gran hallazgo futbolístico, estuvo presente en La Visera. Luego escribió un emotivo texto en Facebook, reconociendo a quien le echó el ojo y lo llevó al Capataz, donde luego escribiría por mérito propio su gloriosa historia deportiva.

“Hoy por la tarde se le hizo entrega de una plaqueta en reconocimiento por su gran labor en el Club Cipolletti a nuestro querido Juan Scopel, sin dudas Juan fue para muchos de nosotros un Padre futbolístico y porque no de la vida también. En particular fue para mí quizás la persona fuera de mi familia más importante. No sólo me sacó del barrio (ojo donde era feliz también), pero gracias a él pude despegar, pude forjar una carrera en el fútbol, pude ser reconocido. No fui alguno de esos chicos con condiciones futbolísticas que se quedaron olvidados o perdidos por el hecho de no poder llegar a algún club. Juancito insistió hasta el cansancio para que entienda que podía triunfar en el fútbol”, destacó Parra.

“Yo no era el más aplicado de la escuela, si no hubiese sido por el fútbol y por Juan no sé que sería hoy de mi vida ni a qué me hubiera dedicado. Solo tengo palabras de agradecimiento eterno para él y su familia (para Malena también va mi agradecimiento que me preparaba esas chocolatadas con galletitas por las tardes que eran sólo soñadas). Me arroparon, me abrieron las puertas de su casa donde me sentí un hijo más. Te debo mucho Juancito y te lo digo cada vez que te veo, hoy te lo volví a decir y te volví agradecer" explicó con emoción.

"Espero que la vida te siga dando salud y puedas darnos muchas más de esas visitas lindas con Juani que esperamos todas las semanas. Te quiero mucho Juancito. Mi corazón, mi familia, el club Cipolletti te agradece por todo lo hecho, por darnos a muchos chicos de los Barrios la posibilidad de vestir la blanca y negra, la del Capataz de la Patagonia. Gracias eternas Juan”, culminó su sentido mensaje la leyenda.

Con su grandeza y humildad, Scopel respondió en su momento aquel mensaje de manera afectuosa: “Pablo querido, mi cariño hacia tu persona nació desde el pedido de tu padre antes de partir. Fue una hermosa responsabilidad intentar siempre que todo tu talento inigualable con la pelota tuviera como destino mi Cipo querido. Gracias por tus palabras siempre afectuosas y agradecidas, permanentemente te consideramos con Male parte de nuestra familia. Abrazos”.

El emotivo trasfondo de los almuerzos virales de los Scopel

Juan Scopel, su hijo Atilio, reconocido ex jugador del Albinegro, y su esposa Malena protagonizaron hasta que la salud de Juan lo permitió divertidos videos que luego difundían en redes sociales y solían ser sumamente exitosos y comentados. El impulsor de la genial idea, Atilio (apodado Juany) reveló tiempo atrás a LMC el sensible motivo por el que se decidió a ventilar los célebres almuerzos públicamente.

“Mi viejo, que le dedicó parte de su vida al club, ahora está jubilando, anda con varios problemitas de salud como un cáncer de pulmón. Trato de disfrutarlo lo más que pueda... Es un tipo hiper duro así que lo ablando de esa manera. Al principio era medio reticente a los videos pero luego agarró viaje…”, confesó el año pasado Atilio a este medio.

“Todo empezó cuando le hice una cargada pesada. Resulta que él tiene un mástil de bandera argentina, es un tipo muy patriota y yo le hice una broma y le bajé el estandarte de Argentina para subir la de Chile. Se puso loco, un mes sin hablarme. Tuve que bajar el video y disculparme. Es un personaje total, para hacer un libro. Después lo empecé a chicanear, logré que todos los seguidores lo defiendan a él a muerte y me peguen a mí. Por lo general lo hacemos el 29, 30 de cada mes. La estrella es él, se hace el gil, el enojado pero se divierte”, agregó en su fundamentación.

“El es consciente de su enfermedad, trata de llevarlo de la mejor manera y le ponemos la mejor onda. Habremos subido al menos 30 videos, siempre la tónica es que soy un rata con la plata, que no llevo nada, que voy ‘de arriba’… Para polemizar le meto algo de política, él es radical, fana de Arturo Illia, de Alfonsín, entonces le mojo la oreja, le tiro cositas de Cristina y explota”, amplió.

Hoy Juany, Malena, la familia, el club Cipolletti y toda la ciudad lloran al querido Juan. ¡Hasta siempre y gracias por tanto, genio!.